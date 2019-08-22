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違停火爆哥遭拖吊　「自解封印」駕愛車飛奔離開...代價多付8萬5

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▲違停火爆哥遭拖吊　撞斷管制桿衝出拖車場...代價多付8萬5。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲張男因撞斷管制桿，需另賠償5000元給拖吊場。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名「違停火爆哥」，因不滿愛車遭拖吊，竟直接衝進拖吊場撕毀封條，駕駛該車撞斷拖吊場的管制桿離開。火爆哥坦承犯行，新竹地院法官新竹地院法官依損壞封印罪、毀損他人物品罪，判男子拘役80日，易科罰金8萬元。而男子除了須繳交因違停拖吊的1600元外，還需賠償拖吊場遭撞斷的管制桿5000元。

▲違停火爆哥遭拖吊　撞斷管制桿衝出拖車場...代價多付8萬5。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲張男氣憤愛車遭拖吊，竟直接撕毀封印貼紙駕車衝撞離開。（圖／記者陳凱力翻攝）

據判決指出，張男於2018年10月因違規停車於紅線，遭到交通隊協同拖吊車將張男的愛車拖至新竹市合理拖吊場存放。張男發現愛車不見了，氣憤的直衝拖吊場，在未繳納拖吊費、保管費，也沒辦相關手續的情況下，即私自動手撕毀貼在車門的封印貼紙，隨後將車輛開走、撞斷拖吊場的管制桿揚長離去。

經拖吊場報警處理，警方調閱監視器傳張男到案說明，張坦承犯行。法官認，前科累累的張男曾因案入監服刑，出獄後仍不知戒慎其行，漠視國家公權力，損壞封條且恣意毀損他人財物；法官審酌被告違規停車在先，無視員警在違規車輛車門黏貼的封條，未依規定辦妥領車手續，擅自撕毀封條，並開車撞毀拖吊場的管制桿後離去，致使管制桿毀損不堪用，欠缺尊重他人財產權之觀念，更漠視國家公權力之行使，所為實值非難。

新竹地院法官依損壞封印罪判拘40日，毀損他人物品罪，拘役50日，合併應執行拘役80日，易科罰金8萬元。而張男先前違規停車的900元、拖吊費600及保管費1日100元，合計共1600元，除了須依法繳交外，還需賠償拖吊場遭撞斷的管制桿5000元。

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關鍵字：合理拖吊場,違規停車

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