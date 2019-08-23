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白鹿颱風來襲台電提前進駐恆春半島　東琉線等交通船24日停航

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▲輕度颱風白鹿逼近南台灣，台電公司提前進駐恆春半島 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲輕度颱風白鹿逼近南台灣，台電公司提前進駐恆春半島 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

颱風白鹿逼近南台灣，中央氣象局已於23日下午正式發布陸上颱風警報，對恆春半島及屏東地區構成威脅，台電屏東區處提前調度搶修人力員62人、昇空車15輛、吊臂車9輛、大小工程車16輛及挖土機2輛進駐恆春地區，並指派副指揮官電務副處長林世陽赴恆春成立前進指揮所，負責就近指揮調度搶修工作，以縮短民眾停電時間。

▲輕度颱風白鹿逼近南台灣，台電公司提前進駐恆春半島 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼台電屏東區營業處開會因應、備料。

▲輕度颱風白鹿逼近南台灣，台電公司提前進駐恆春半島 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另因應白鹿颱風影響，明（24）日東港-小琉球、鹽埔-小琉球、大鵬灣-小琉球、後壁湖-蘭嶼綠島航線均停航。

台電屏東區營業處處長胡忠興表示，依中央氣象局預測白鹿颱風行進路線將先侵襲恆春半島，為避免颱風造成電力設施受損，造成民眾停電的不便，因此特別成立恆春前進指揮所，並提前備妥搶修人員、機具及設備進駐恆春全力戒備，以因應白鹿颱風的來襲。

他提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。另外提醒戶外廣告招牌請加裝漏電斷路器，避免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。

而依過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用或屏東區處停電通報電話08-7322111。

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關鍵字：白鹿,恆春,台電前進指揮所

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