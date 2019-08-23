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《我和我的祖國》劇焦1997香港回歸　大陸網友看哭：香港我們永遠在一起

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▲《我和我的祖國》預告片，惠英紅、任達華出演。（圖／翻攝自微博，下同）

▲《我和我的祖國》公開預告片，由惠英紅、任達華等人出演。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

香港從6月反逃犯條例修訂以來，持續進行集會遊行，幾乎每隔幾天就有相關活動。大陸即將在10月1日上映建政70周年電影《我和我的祖國》，22日其中一段講述香港1997年回歸的預告片《回歸》正式公布，影片最後打上「香港，我們永遠在一起」字幕。

《回歸》導演為薛曉路，故事描述1997年7月1日香港回歸當天的歷史，中英兩方為了交接儀式中，英國國旗與中國五星旗的升降的時間問題談判，為了確保五星旗在7月1日的0時0分準時升起，中英雙方曾談判了16次。

▲《我和我的祖國》預告片，惠英紅、任達華出演。（圖／翻攝自微博，下同）

在1分48秒預告片中，惠英紅在片中飾演警察，她與警察隊伍一起在回歸當日換上「香港警察」帽徽，然後戴上警帽；任達華則是一名鐘錶師傅，在天台上觀賞煙花表演，眼眶泛淚。片中台詞包含「這一秒對你們來說是結束，但對我們是開始」等，背景音樂是歌曲《東方之珠》，重複唱著「請別忘記永遠不變黃色的臉」等歌詞。

《我和我的祖國》選取了中共成立70年來七個歷史瞬間，由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野七位導演聯袂打造，將於大陸「國慶」當天10月1日上映，飾演升旗手的是大陸男演員杜江和朱一龍。

看了預告片之後，許多大陸網友紛紛喊話，「香港，我們永遠在一起，不分離」、「視頻裡BGM想起的時候有點想哭！！再想起最近的香港，有點感觸！香港應該是自由文明和平的」「這個2秒事件瞭解過，哪怕英方最後妥協了，那個查理斯王子還是在演講的時候拖了時間[，好在大家最後搶回時間了，才有我們看到的一場完美的升旗，升旗看的人家好感動啊！香港，我們永遠在一起！穿白色軍裝的是海軍吧，莊嚴肅穆，心中有豪情[淚]電影一定會去看的！國慶見！祖國母親加油」。

▲《我和我的祖國》預告片，惠英紅、任達華出演。（圖／翻攝自微博，下同）

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關鍵字：我和我的祖國,香港,回歸,惠英紅,任達華,朱一龍

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