Apple HomePod今開賣：門市擺上智慧音響讓你玩、果粉快來朝聖

▲Apple HomePod今天開賣，蘋果信義A13門市一樓擺上了HomePod讓果粉體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

果粉期盼已久的Apple智慧音響HomePod今（23）日開賣了！Apple門市中也擺上了HomePod，讓果粉們體驗這顆號稱是音質最好的智慧音響。值得一提的是《ETtoday新聞雲》記者今（23）日也實際走訪了蘋果信義A13門市，發現HomePod詢問度超高，且還看到了有兩位果粉試用後就結帳、將HomePod直接打包帶回家。

實際上，店員向記者透露，HomePod在開賣前的詢問度就相當高，且銷量也相當不錯，有果粉到店後把玩了一下HomePod就決定結帳、打包回家。

在蘋果信義A13門市一樓的展示區中，擺上了兩顆配對的HomePod，讓果粉們可以體驗由雙音響所帶來的立體聲音效特性；雙智慧音響的搭配相當有趣，音量不用調到最大，兩個人之間對話就有點聽不太清楚，但這時候你用普通音量喊出「嘿，Siri」HomePod依然能辨識、聆聽你的指令。

另一方面，HomePod除了作為音響之用外，最主要的功能就是作為智慧家庭的閘道器；只要你一聲令下，無論是一顆燈泡還是整個家，都可輕鬆遙控。舉例來說，只要說「嘿Siri，打開電燈」、「嘿Siri，打開窗簾」或「嘿 Siri，這裡有點熱。」就可以開啟家中的智慧家電（但這些家電必須要是可支援HomeKit的配件）。

對於HomePod很有興趣，但卻又不知道買回家該怎麼跟週邊產品搭配的果粉也不用擔心，蘋果信義A13門市的地下一樓也利用螢幕告訴你使用情境，並告訴你可以與哪些產品進行串接。

▲▼蘋果信義A13門市的地下一樓也利用螢幕告訴你HomePod的使用情境。（圖／記者邱倢芯攝）

如果你想將室內佈置成智慧家居但又怕買的智慧產品跟HomePod無法連動也不需要擔心，因為Apple門市內也有販售獲得HomeKit認證的智慧家居相關產品，例如Opro9的智慧燈座Smart Lightbulb Socket、飛利浦智慧燈泡/HUE升級橋接器，以及D-Link Omna 180 Cam HD攝影機等。有興趣的果粉不妨走一趟蘋果門市，親自體驗HomePod的方便性吧。

▲▼蘋果信義A13門市當中也有販賣獲得HomeKit認證的智慧家居產品。（圖／記者邱倢芯攝）

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