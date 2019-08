Apple HomePod動手玩：除了聽音樂　也是你家居智慧化的第一步

漫威首部華人英雄電影《上氣:十環幫的傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings)即將開拍,自7月底在「漫威總裁」凱文於聖地牙哥動漫展(SDCC)正式宣告,「上氣」的男主角由方滿30歲的華裔演員劉思慕(Simu Liu)出演