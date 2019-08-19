Apple HomePod動手玩：除了聽音樂　也是你家居智慧化的第一步

▲HomePod動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple智慧音響HomePod終於要於本週五（23日）在台灣開賣了！而在開賣前《ETtoday新聞雲》記者也先體驗了HomePod所帶來的功能，發現其實除了聽音樂之外，它也可以讓你的生活更加方便。

插上電、打開手機 HomePod設定一樣很蘋果

有體驗過AirPods耳機，或是看過國外YouTuber開箱Apple Card的讀者一定知道，蘋果產品與iPhone的配對方式都相當簡單，像是AirPods在開封後只要在想要配對的iPhone旁打開充電殼上蓋，手機螢幕上就會出現配對的動畫，按下確認鈕就配對成功了。

而HomePod的配對概念亦是如此，你只要替裝置插上電源，並拿著iPhone靠近HomePod，手機上立刻就會出現HomePod設定的訊息，此時就跟著系統指示，進行Siri語言、行事曆連動等設定，一分鐘之內你就可以開始使用HomePod了。

除了你可以使用Siri來語音控制HomePod播放音樂的大小聲外，你也是用裝置上方的觸控鈕來調整音量。

而既然叫做智慧「音響」就代表HomePod除了可以用來喚醒Siri之外，還可以用來聽音樂，不過若是想要用HomePod聽音樂，記者建議最好訂閱Apple Music的服務，因為你可以完全不須動手，只要用語音喚醒Siri，並告訴它「我要聽音樂」，Siri就會自動幫你播放Apple Music的音樂了。

不過，如果你訂閱的是如KKBOX或Spotify等音樂播放軟體，當然也是可以使用HomePod來聆聽，只不過就需要使用AirPlay加以連接，不如用Apple Music那樣的方便。

那麼你一定會好奇，使用HomePod聽音樂的體驗感如何？記者在實際體驗後認為，跟市面上一般的智慧音響相較之下，HomePod基本的低音處理算是相當不錯，跟其他的產品相比音樂較有環繞感。而根據官方資料也指出，HomePod配備高位移範圍低音喇叭，具備特製的擴音器，可播放寬廣渾厚的重低音效果。

而在高音處理的部份，HomePod不像使用筆電或是其他智慧音響一樣，只是聲音單方面散發出去，且也不會因為調高音量樂聲就有點「爆爆的」，聽起來不刺耳，到了音樂高亢處，聽起來的聲音還是很舒服。

整體來說，HomePod音質是好的，且最明顯的就是低音處理，喜歡低音感且不追求專業等級音響的用戶可以將HomePod列入考慮清單當中。

而HomePod還有一項特色，就是其擁有六個麥克風陣列，即便你在大聲的播放音樂、在嘈雜的環境當中，或是小孩恣意尖叫的房間內，只要你喊一聲「嘿Siri」，HomePod一樣都聽得見。

適合擺在家中任何角落的音響

HomePod「人如其名」就是適合擺在家中的裝置，它本身的重量相當有份量（約2.5公斤），且需要穩定的Wi-Fi環境，因此HomePod不適合帶著「趴趴走」，但適合擺在家中的每個角落。

根據官方資料指出，HomePod 配備空間感知技術，不論你將它放在何處，它都能自動感知其在房間中的位置，帶給你最理想的音色。HomePod中的麥克風陣列會聆聽相鄰表面的音樂反射，並感知它是靠牆、在書架上還是獨自放在房間。HomePod獨自放在房間時，可將一致的360度音效傳遍整個房間。HomePod靠牆或在書架上時，其內建的A8晶片會分析音樂並將直達聲與主唱人聲適當地傳送至房間中間，同時將環繞聲殘響及和聲反射到牆上，以便在房內分散開來。

既然是「For Home」的產品，那麼HomePod能做的就不只有播放音樂而已；HomePod可以透過與iPhone的串接，如果你有使用iPhone內建行事曆的習慣，那麼你也可以問問HomePod中的Siri「今天有哪些待辦事項？」

除此之外，你還可以HomePod來問一般知識、天氣、交通狀況、翻譯等，如果音樂聽膩了也沒關係，你也可以利用HomePod來收聽新聞電台或是Podcasts。

手機收到文字訊息但是懶得拿起來讀怎麼辦？當你收到文字，HomePod內的Siri可以讀給你聽；當然你也可以利用HomePod內建的傳訊功能，或所喜愛支援SiriKit的第三方傳訊App來傳遞訊息，例如WhatsApp Messenger、Line、iPhone版Skype等皆有支援。

東西放哪兒忘了沒關係 HomePod幫你找

記者個人認為，HomePod的尋找功能相當適合家中長輩，尤其是常常忘記手機放在哪，總是要東翻西找的長輩！這時候你只要說一句「嘿Siri，我的iPhone 在哪裡？」、「嘿Siri，尋找我的手錶」，只要是家中的Apple產品（iPhone、iPad、Apple Watch或Mac），只要這些產品連上網路，三秒內就會聽到產品發出尖銳的聲響提醒你「我在這」。

HomePod是你實踐智慧家居的第一步

除了上述的功能之外，HomePod實際上也可以作為控制家中智慧家庭配件的樞紐，只要一聲令下，無論是一顆燈泡，還是整個家，都可輕鬆遙控。舉例來說，只要說「嘿Siri，打開電燈」、「嘿Siri，打開窗簾」或「嘿 Siri，這裡有點熱。」就可以開啟家中的智慧家電（但這些家電必須要是可支援HomeKit的配件）。

另外，你也可以建立如「早安」這樣的情境，就可以一句話就啟用多個配件。多種配件都能搭配Apple的HomeKit 使用。就只需在iPhone中的「家庭」App 中加入配件，便可透過HomePod以你的聲音來控制。

HomePod除了音響的角色外，同時也是家庭控制樞紐，讓你外出時，可以使用 iPhone遙控智慧家庭的一切。例如，只要打開「家庭」App，就能查看你是否已經鎖門或關掉電燈。你還可以設定支援HomeKit的配件，根據時間、你的位置或在感測器偵測到動靜時自動執行。