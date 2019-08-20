Apple TV +預計11月上線　蘋果斥資逾1900億元要挑戰Netflix、迪士尼

▲Apple TV。（圖／翻攝自Apple TV）

記者陳心怡／綜合外電報導

蘋果公司計劃在11月推出Apple TV +電影和電視訂閱服務，而且已經在原創電視節目和電影投入逾60億美元（約新台幣1897億元）。彭博社報導，蘋果預定的收費是每個月9.99美元（約新台幣315元），略高於迪士尼影音平台“Disney+”定價的6.99美元。

蘋果公司不斷增加原創內容預算，想努力追上Netflix、HBO和迪士尼。在2017年的一份報告指稱，蘋果希望在原創內容上花費10億美元，但顯然目前已經超過了這個數字。不過，相較於Netflix的2019年預算150億美元，還是有一大段差距。

日前，蘋果發布由瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）和史提夫卡爾（Steve Carell）主演的晨間主播（The Morning Show）電視影集預告片。根據消息人士指出，每集成本甚至超過HBO《冰與火之歌》最終季每集花費的1500萬美元。

蘋果表示其Apple TV+服務將於今年秋季推出，接受英國《金融時報》採訪的消息人士表示，蘋果將在未來兩個月內推出該服務，以搶在11月12日迪斯尼推出類似的平台“Disney+”之前。

蘋果計劃到2020年實現年收入500億美元的收入，而TV Plus的推出也是該里程碑不可或缺的一部分。

分析師表示，Apple TV +在未來五年內可能會超過1億用戶，這將使其成為Netflix和亞馬遜的主要挑戰者。