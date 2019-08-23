不斷更新／白鹿豪雨+強風警戒「7縣市達標」　全台24日「停班停課」懶人包

記者黃君瀚／綜合報導

颱風「白鹿」快速逼近，氣象局今（23）日14點30分發佈陸上颱風警報，預估將以輕颱上限等級影響台灣，其中東半部、南部地區要嚴防局部大雨或豪雨；國家災害防救科技中心研判，台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣7縣市將面臨7級強風衝擊。至於民眾關心明（24）日停班、停課話題，《ETtoday新聞雲》將在本頁持續更新最新訊息。

以下為8月24日全台停班停課懶人包：

【北部地區】

請繼續往下閱讀...

基隆市：尚未列入警戒區

台北市：尚未列入警戒區

新北市：尚未列入警戒區

桃園市：正常上班上課

新竹市：尚未列入警戒區

新竹縣：尚未列入警戒區

【中部地區】

苗栗縣：20：00宣布

台中市：22：00宣布

彰化縣：20：00宣布

雲林縣：尚未宣布

南投縣：尚未宣布

【南部地區】

嘉義市：尚未宣布

嘉義縣：尚未宣布

台南市：23日正常上班上課；24日於19：30宣布

高雄市：19：00宣布

屏東縣：22：00宣布

【東部地區】

宜蘭縣：尚未列入警戒區

花蓮縣：尚未宣布

台東縣：23日18：00蘭嶼、綠島停班停課；24日於19：00宣布

【外島地區】

澎湖縣：尚未列入警戒區

連江縣：尚未列入警戒區

金門縣：尚未列入警戒區

【更新時間：18:45】

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。