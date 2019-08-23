影／白鹿陸警再擴大！高雄、花蓮也納警戒　周六「大豪雨熱區」出爐

▲白鹿颱風逼近，陸警再擴大為台東、屏東、高雄及花蓮。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

記者賴文萱／台北報導

白鹿颱風目前約以每小時25公里速度持續逼近台灣，目前陸警範圍再度擴大，除台東、屏東及恆春半島外，再納入高雄、花蓮。氣象局指出，受到颱風影響，周六台東縣、花蓮縣、恆春半島及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣、屏東縣平地及高雄市、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨；台南、高雄平地、北部山區、嘉義山區、基隆北海岸及澎湖有局部大雨發生的機率。

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▲周六台東縣、花蓮縣、恆春半島及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。（圖／中央氣象局）

隨著颱風接近，氣象局持續發佈白鹿陸警，首波警戒區包含台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東地區，傍晚再度納入高雄及花蓮。受到颱風影響，氣象局周六針對台東、花蓮、恆春半島及屏東山區發佈大豪雨特報，宜蘭縣、屏東縣平地及高雄市、台中市、南投縣山區發佈豪雨特報；台南、高雄平地、北部山區、嘉義山區、基隆北海岸及澎湖發佈大雨特報。





▲氣象局周六針對15縣市發布大雨特報，其中花蓮、台東、恆春半島及屏東山區為大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

氣象局簡正伍婉華表示，白鹿颱風中心預估有7成機率，明天會通過花蓮以南到恆春半島、巴士海峽地區，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對花蓮、台東、恆春半島、屏東及高雄地區構成威脅；預計此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，預估暴風圈清晨會影響東南部近海，上午開始影響台灣陸地。

▲氣象局發布白鹿海警，預估颱風中心將掃過恆春一帶。（圖／翻攝中央氣象局）

從下半天起，隨著颱風接近，東半部地區雲量已經開始增多，也會開始出現間歇降雨，晚上到周六清晨，雨勢會逐漸更加明顯。另外，北部、東半部及恆春半島沿海，也要注意會有長浪發生，氣象局預估周六東南部海面會有6-7米長浪出現。

周六是颱風影響台灣最明顯的時間點，根據氣象局降水預報，周六凌晨2點至早上8點，雨勢主要集中花東地區，但也會擴展到北部及高雄、屏東；到了早上8點到下午2點，西半部地區都會有些微下雨，此時，東半部、恆春半島地區雨勢增大，主要降雨熱區則集中在東半部、嘉義以南地區，可能會有大雨或豪雨發生，尤其花東要注意豪雨等級以上降雨。

▲氣象局簡正伍婉華說明白鹿颱風最新動向。（圖／記者莊喬迪攝）