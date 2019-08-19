小三劈腿遭「砍斷頸動脈」慘死　狠心運將遭判23年徒刑

▲王姓運將殺死小三遭判23年徒刑。（資料照／記者趙永博攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名王姓男子不顧已婚身分，與程姓女陪侍交往多年，日前他發現程女與情敵章男關係密切，2018年3月找雙方出來於蘆洲談判，爭吵過程中王男拿出預藏的水果刀一刀刺進章男右腹，並朝程女的頸部、胸部連刺12刀，程女當場慘死，王男事後自行前往派出所投案，新北地院依照殺人、殺人未遂罪嫌判他23年徒刑，可上訴。

56歲的王男已經有家室，10年前在卡拉OK店認識55的程姓女陪侍，與程女發生婚外情，但最近發現程女刻意疏遠，都不與他聯繫，反而跟59歲的章男關係相當密切，妒火中燒的他約出3月底約雙方出來，就在程女蘆洲的住家底下談判，要程女做出選擇。

但當晚王男先在停車場出口等待，當另外2人見到他卻不太理睬，甚至還想快步離開，王男氣得拿出預藏的水果刀出來，朝章男的腹部猛刺一刀，章男當場狂奔臟器外露，摀住傷口逃到附近的超商求救；而落單的程女則被狠砍12刀，頸部大動脈遭砍斷倒臥血泊中，送醫後不治身亡。

王男逃亡後不到30分鐘，拿著兇刀主動到派出所自首，新北地院19日依照殺人及殺人未遂罪，判王男23年有期徒刑，全案仍可上訴。

▼運將犯案所持的水果刀。（資料照／記者趙永博攝）

