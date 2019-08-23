7月酒駕新制超有感！道安會：違規件數較去年同期降近5成

▲7月1日酒駕新制上路。（示意圖／豐原醫院提供）

記者胡順惠／台北報導

為持續推廣開車不喝酒的觀念，交通部道路交通安全督導委員會23日召開記者會，號召全民自發性共同響應「不酒駕 我行」宣誓活動，目標募集10萬人共同參與宣誓。道安會執行秘書謝銘鴻表示，酒駕近3年死亡人數從398人降至315人，降幅約21%，今年7月修法後，違規件數較去年同期減少近2千件，減幅約49%。

道安會與酒與社會責任促進會連續3年舉辦記者會，號召全民自發性響應不酒駕宣誓活動，讓開車不喝酒觀念普及落實到社會每一個人，建構酒駕零容忍的安全交通環境。道安會執行秘書謝銘鴻、酒與社會責任促進會吳克勤理事長、法國在台協會代表、英僑商會代表及國內外各類酒商代表共同出席。

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謝銘鴻致詞時再次提醒，7月1日酒駕修法後的各項措施，像是建立汽機車處罰分流制度、提高汽機車酒駕、拒檢（測）的罰鍰金額、再犯者累計加重處罰、致人重傷或死亡者吊銷駕照且不得再考領、酒駕同車乘客連坐罰、慢車酒駕同樣開罰及明年實行「酒精鎖」制度等之修法內容，呼籲民眾切實守法。

謝銘鴻指出，酒駕近3年死亡人數，已由398人降低至315人，降幅約21%，今年修法後，108年7月與去年同期7月比較，違規件數減少近2千件，減幅約49%，拒檢（測）件數也減少約50%，顯見經由政府部門、民間團體及新聞媒體等大眾共同努力之下，已有初步成效。



另外，活動現場也由酒與社會責任促進會捐贈50件反光背心予新北市三重區重陽國民小學導護志工，以守護導護志工的安全，邀請導護志工加入反酒駕行列。



道安會表示，今年活動邁入宣誓日第3年，目標對象號召酒類業者員工參與宣誓行列，以實際行動建立酒類業者反酒駕的社會回饋承諾，從你（妳）我做起，以實際行動宣誓承諾開（騎）車絕不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。