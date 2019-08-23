獸醫系爆虐狗！買寵物犬下藥逼交配　「強制抹片實驗」殘忍畫面曝光

▲ 慶北大學被爆出實驗中虐待動物。

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱的慶北大學獸醫學系被踢爆虐待動物，未依規定針對實驗犬展開實驗，而是買入一般的寵物犬，進行「強制受孕實驗」，且手法相當殘忍，事後再強迫學生領養剛出生的小狗。

21日《JTBC新聞室》影片中可見，實驗室裡的獸醫系學生抓著一頭黃狗，以工具夾著一根金屬棒，塞進母狗的生殖器後還不斷向裡面推，以取出細胞，即陰道抹片檢查（Vaginal smear test），目的是確認其發情周期，每周進行4次。此外，實驗室也進行強制交配實驗，注射藥物使狗狗交配後，生下來的小狗則推卸給學生領養。

一名獸醫系學生向媒體踢爆這類不人道的實驗方式，受訪時說明，「（狗）會很痛。一開始我當然不想塞進去，而且塞進去還要刮，非常痛苦。」他提到，「以生病的狗來說，不管有沒有乳腺瘤，（教授）都叫我們進行陰道抹片檢查，最後腫瘤擴散到全身，肺也長了腫瘤。」

授課教授受訪時則主張，實驗室裡的狗狗都是從寵物犬中心直接購入，就算做實驗也完全沒有問題，「學生無法承受的話也沒辦法，他們一開始就不應該唸獸醫系。」

根據南韓現行《動物保護法》及有關實驗動物的法律，動物實驗應針對包括比格犬在內的實驗犬，但由於沒有硬性規定，僅屬勸戒性質，就算使用一般寵物犬實驗，也不會受到懲罰。