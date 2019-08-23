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彰化裕毛屋9/20熄燈說掰掰　惹哭網友：小時候的回憶！

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▲裕毛屋瘋傳歇業傳聞，如今真的要熄燈了。（圖／翻攝自Google map）

▲裕毛屋「凱福登」先前瘋傳歇業傳聞，如今真的要在9月20日暫時熄燈了。（圖／翻攝自Google map）

實習記者曾筠淇／綜合報導

位在彰化的知名連鎖超市裕毛屋「凱福登」近日貼出一張歇業公告，預計在今年9月20日暫時結束營業，2年半後才會重回為大家服務，許多人聽聞消息後，便感到十分不捨，擔心日後仍有變數。對此，店家未多做回應，僅說「我們已經有公告了，一切照公告內容為主。」

裕毛屋自1988年成立，是台灣中彰地區的連鎖生鮮超市，多販賣日本進口商品，因此價格較一般超市更高。裕毛屋曾紅極一時，在高峰時期，台北、中彰地區一共開立了12間分店，還有門市進駐至百貨公司內，是不少人的共同回憶。

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▲彰化裕毛屋「凱福登」貼出歇業公告。（圖／翻攝自PTT）

▲彰化裕毛屋「凱福登」貼出歇業公告。（圖／翻攝自PTT）

目前裕毛屋僅剩台中北屯區、西區、彰化市3間分店，先前一度有傳聞指出位在彰化的凱福登「曉陽店」將熄燈，如今，真的傳出歇業消息，而店門口張貼的公告寫道，「因為土地開發重建，本店於2019年9月20日結束營業，預估2年半後完工，將會再度重回為大家服務！」。

有許多網友在PTT和臉書表示，「改走日本貨路線還是GG」、「不知道為什麼，是生意不好嗎」、「傷心，裕毛屋掰掰」、「時代的眼淚」、「他的東西很好吃的說」、「謝謝你陪伴我們快30年的歲月」、「真的很難過，裕毛屋的壽司是天下第一好吃的」、「小時候的回憶」。

還有網友分析，可能是裕毛屋的定位不清楚，既像超市、量販店，又像百貨、飯店，有些商品的價格又高，讓不少人卻步；同時也有人指出，歇業原因可能是土地被建商買走，因此要另覓新址。裕毛屋歇業的原因眾說紛紜，對此，經《ETtoday新聞雲》採訪，裕毛屋總公司則表示，店外已有貼出公告，「一切照公告內容為主」，未有多做回應。

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關鍵字：裕毛屋,凱福登,曉陽店

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