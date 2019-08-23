家族LINE群控「老公和老女人4P」　人妻崩潰行徑嚇壞他：家暴女兒和公公

▲高男對妻子阿惠提出告訴，對她精神異常、虐待家人和誣衊自己的行徑隱忍多年，終於受不了選擇離婚。（圖／示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

高姓男子經媒妁之言，和妻子阿惠（化名）結婚，育有3名子女；然而高男控訴，妻子婚後出現精神異常，2年前還在家族LINE群組散播「被老公強暴懷孕、老公跟3個老女人玩4P」等謠言，導致大家退出群組，他還指控妻子對女兒和中風的公公家暴，並依此訴請離婚。對於阿惠辯稱群組對話是女兒偽造，台南高分院並不採信，且家暴確有其事，因此判准離婚。

判決書指出，高男主張當初和阿惠既不認識，也沒有任何感情，於1992年奉父母之命結婚，婚後育有3名子女。他說，阿惠在婚後出現嚴重精神疾病，多年來一直口出惡言辱罵以對，但他為了家庭的和諧與完整，一直選擇隱忍讓步。

高男指出，到了2017年，阿惠更變本加厲在家族原本用來聯絡感情的群組裡，指控他「強暴妻子懷孕」、「被老公性侵」、「老公跟3個老女人玩4P」等不堪入目的文字，還在群組裡面繼續辱罵他，導致家族成員有一段時間都對他投以異樣眼光，害他花了很多力氣為自己解釋才得到諒解，而家族成員們最終還是退出了該群組。

▲台南高分院不採信阿惠辯詞，判准離婚。（圖／記者林悅攝）

阿惠的惡劣行徑不只針對高男，他說，父親中風後請來移工照料父親的生活起居，但阿惠常會趁移工不注意的時候虐待父親，看見老人家的飯菜掉落在地上也當作沒看到，任其挨餓直到移工回家；另外，阿惠也曾多次毆打女兒。以上種種都讓高男無法忍受下去，最終決定訴請離婚。

阿惠不滿一審判決結果，上訴到台南高分院，她辯稱在家族LINE群組的發言，是因為先前曾拒絕女兒買新車，導致女兒懷恨在心，故意偽造對話內容，並非她所為。至於毆打女兒只是歐發事件，也沒有虐待公公，希望能和高男破鏡重圓。

台南高分院合議庭調出阿惠前科，發現她對女兒和公公的家暴案，都有核發保護令和宣判刑度或緩起訴，針對阿惠宣稱女兒偽造群組對話，也未提出確切證據，因此認定她需負起婚姻主要過失責任，最終判准離婚。全案仍可上訴。