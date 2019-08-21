與已婚熟女曖昧同住　司馬中原認了：她希望我把房子賣掉

▲2019年08月17日12：23，86歲的司馬中原去年喪妻後，傳出有意與54歲陳姓熟女結婚，上週六中午12時許，本刊直擊2人一同找房仲賣房。

圖文／鏡週刊

本刊直擊86歲國寶級文學家司馬中原與已婚的54歲陳姓熟女同住，還傳出有再婚打算，2人甚至一起找房仲有意賣掉上億房產，司馬中原子女擔心家產遭詐騙，在臉書公告此事。

對此，司馬中原今（21）日表示：「放屁，都是屁話，至今沒付她（陳女）一毛錢」。但司馬中原也坦承，陳姓女子想住進他家，向他租屋，也表示是陳女建議他賣房子，留一點零用錢在手上自己用。

請繼續往下閱讀...

司馬中原表示，陳姓熟女是祕書，至於子女發文擔心他遭詐，司馬中原說：「完全都是放屁，都是屁話，她一毛錢都沒有付」，司馬中原說：「她（陳女）想住進我家，她用租的，她希望我把這棟房子賣掉，賣點零用錢在我手上自己用。」

由於目前司馬中原名下的3棟市值逾1.8億的房產，還沒有過戶給兒子，司馬中原是唯一的有權處分者。司馬中原的兒子吳融昊目前擔任里長，對於司馬中原與陳姓熟女一起找房仲賣房，吳融昊表示，做兒女的沒有權力，他說：「要尊重我老爸的一些想法，只是在尊重的同時，我們會從旁邊，做一些防範的措施。」

司馬中原今年已86歲，5年前中風、去年11月喪妻，8月17日遭本刊直擊，與一位打扮華麗，穿著連身花藍短洋裝的已婚陳姓熟女親暱同行，一起走進文山區的信義房仲辛亥店，熟女以「達達」稱呼司馬中原。

陳姓熟女已住進司馬家，子女擔心家產遭詐，今年7月22日即在司馬中原臉書粉絲團公告，提及陳姓熟女已婚，竟還有意與司馬中原結婚，女子擔心司馬中原遭詐，提醒外界注意。子女不願意交出家產權狀，司馬中原還在8月7日向地政事務所申請權狀補發，讓子女非常擔心，親子之間也曾因此爭吵。



更多鏡週刊報導

【鬼王父女戀1】直擊相偕賣上億豪宅 司馬中原曖昧同居美唇女

【鬼王父女戀2】拿不到房產權狀 美唇女一招讓鬼王暈船

【鬼王父女戀3】讓鬼王一見鍾情要再婚 她竟是已婚人妻