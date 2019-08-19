美兩大會員制賣場對決上海　Costco和山姆能否顛覆市場？

▲消費者於美式會員制商場購物。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

大陸首家Costco門市將於下周二（27日），於上海閔行開幕。在此之前，其實也曾有不少海外會員制賣場登陸發展，其中同樣來自美國的山姆會員店（Sam's Club），就將與Costco在上海「短兵相接」，但兩者是否能吸引更多上海居民投入美式賣場的懷抱，仍有待市場觀察。

山姆會員店隸屬於沃爾瑪旗下，自1996年於深圳開出首店以來，深耕大陸市場23年，於不到兩個月前，剛於距離Costco閔行店不到15公里車程外的青浦區，開出全中國大陸第26家門市。

▲上海閔行區的Coscto首店即將開幕。

觀察兩家的競爭優勢，於會員費方面，對於一般會員Costco定價為年費299元（人民幣，下同），山姆會員店則為260元，但有卓越會員680元。雙方均可有主卡和親友卡的分別。

值得注意的是，同樣屬於會員制、倉儲式，並以精選商品、大包裝、經濟實惠為主打的兩家美式賣場，山姆會員店早在七年前開始，就逐步「入境隨俗」，推出電商平台和服務，更在去年與京東合作「雲倉」，目前提供部分商品一小時內急速配送等。經記者實地走訪，面對競爭對手來勢洶洶，山姆會員店外員工在推銷辦卡時，不斷表明自家多年經營的配送網路是對方所沒有的。

▲山姆會員店推出配送到府服務。

山姆會員店中國業務總裁文安德在接受《澎派新聞》採訪時也說，相較沒有使用過電商服務的會員，使用過的續卡率更高，顯示體驗送貨上門服務後，有助於提升客人的黏著度。

他表示，山姆來到中國大陸超過20年，培養了一批有本土經驗的採購團隊，更了解如何選購合適當地家庭的商品，這些都將成為競爭優勢。因此面對Costco加入戰局，文安德認為這些經驗，能幫助他們脫穎而出。

對於Coscto來說，相較山姆會員店在客人結帳後即離開，用餐區的設置和多數時候賠本販售的熱狗堡，和其餘如Pizza、肉捲等主力商品，則均有助於提升消費者來店購物的意願。

但業內人士也說，中國大陸零售市場相當競爭，消費者的習性隨著消費升級、互聯網科技發展不斷改變，從當前商場需要增加餐飲、體驗和互動式主題才能帶動人流，以及新零售體系均須搭配線上、線下結合與快速配送等，目前以「選物」為優勢，主打經濟實惠的美式賣場，能否在紅海中佔有一席之地，將有待觀察。