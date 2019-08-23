吃得比人好還不夠！台商登陸寵物市場　鎖定頂端需求

▲上海亞洲寵物展，台商打入高端寵糧市場。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

大陸寵物商機突破2000億元人民幣（約合新台幣8920億元），城鎮寵物(犬貓)數量達9915萬隻，吸引台商掏金。且隨消費升級下高端需求提升，業者坦言，在管控嚴格的一線城市，精貴的「毛小孩」往往被民眾視如己出，吃得比人好還不夠，口味、營養、來源都不能馬虎，牛肉還得指名紐澳進口，才有消費者買單。

第22屆亞洲寵物展於21到25日在上海舉行，根據會上最新發布的《2019中國寵物行業白皮書》數據顯示，2019年大陸城鎮寵物消費市場規模已經突破2000億元人民幣，比2018年增長了18.5%，預計在超過20%的複合年增率下，到2023年會達到4723億元人民幣；同時，2019全大陸城鎮寵物(犬貓)數量已經達到9915萬隻，比去年增長766萬隻。

在此之下，本屆亞寵展進一步擴大規模，包括展出面積達18萬5000平方公尺，較去年新增4個場館，分為寵物零食、寵物用品、爬行類寵物及水族、進口寵物食品、國際品牌、醫療與保健、智能生活等多種專區，全球超過1600個參展商、2萬多個品牌與會。

台灣業者部分，儘管今年因「政治因素」較為敏感，相關單位未循往例組織「台灣館」登陸，但台商們仍八仙過海，各顯神通，除了已經在陸設廠的業者外，也透過經銷商、品牌代工廠等亮相。

歐納丘寵糧業務經理葉幃其表示，自家品牌隸屬於福壽集團，為符合大陸寵糧規範，公司選擇以廈門生產，輻射各一線城市等主要市場的方式經營，在進入大陸市場後，發現當地對於「品質」要求提升的很快，肉含量、穀物比重、纖維和維生素，都是很重要的衡量標準，也更容易獲得消費者青睞。

上海浩寵寵物用品公司總經理蔣閩帆正是看好高端需求興起，於今年起代理台灣珍食堡的寵糧品牌登陸，他說，現代由於少子化與生活壓力，毛小孩成為飼主重要的陪伴，許多90後青年甚至將牠們「看作自己的命」，消費絲毫不手軟，因此他看好台灣品牌於品質、包裝的素質的要求，加上肉品從來源嚴加管控，牛肉更多從紐澳進口，有利於鎖定金字塔頂端的寵糧商機。

▲上海浩寵寵物用品公司總經理蔣閩帆。

珍食堡因不同產品類型，還一舉推出赫緻、火雞優多等多個品牌登陸，大中華區業務部經理張靖永說，陸方對於進口寵糧檢驗嚴格，加以消費升級，台商與其吃力不討好，競爭薄利多銷的低端寵糧，不如鎖定高端商機，只要抓準5%到10%，就很有機會。

他認為，大陸寵物市場尚於起步階段，對於發展相對成熟的海外品牌仍有其競爭優勢，更容易獲得消費者信任，因此台灣、日本品牌近年紛紛搶進，在包裝、味道和品質上下功夫，乃至寵物醫療、美容、照護等，也都有業者布局。