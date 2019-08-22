台灣館沒了！上海亞洲寵物展開幕聚2萬品牌　業者自己登陸

▲第22屆亞洲寵物展在上海舉行，但今年卻不見台灣館出現，有些業者坦言相當可惜。圖為一隻趴在展商飼料袋上的小狗。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

第22屆亞洲寵物展21日到25日於上海舉辦，今（22日）持續開放專業觀眾入場，由於大陸寵物市場規模已突破2000億元人民幣，吸引全球逾1600個參展商、2萬多個品牌與會。但值得注意的是，往年由農委會主持的「台灣館」專區今年卻不見蹤影，有自行參會的業者坦言，「這是因為政治因素。」

亞洲寵物展自2017年移師上海新國際博覽中心舉辦後，規模隨大陸寵物市場發展屢創新高，今年展出面積達到18萬5,000平方公尺，較去年新增4個場館，分為寵物零食、寵物用品、爬行類寵物及水族、進口寵物食品、國際品牌、醫療與保健、智能生活等多種專區，全球超過1600個參展商、2萬多個品牌與會。21到23日開放專業觀眾入場，24到25日一般民眾也能持票入場。

根據鈴鐺寵物聯合亞洲寵物展，於展會期間相關研討會、座談會上最新發布的《2019中國寵物行業白皮書》數據顯示，2019年大陸城鎮寵物消費市場整體消費規模已經突破2,000億元人民幣，比2018年增長了18.5%，預計大陸寵物市場規模將保持超過20%的複合增速，到2023年會達到4,723億元人民幣。

在此之下，過去台灣農委會屢次組織台灣業者參會「拚經濟」，亦由農科院以「台灣館」打造精品形象，包括中華海洋、京冠、台灣動藥、台灣船記、合台、亞果、立聖、瑞威都都曾是座上賓，但今年雖有約30家台灣業者以不同形式參會，「台灣館」卻銷聲匿跡。

《ETtoday新聞雲》記者今實際走訪展會，並訪問家台灣記者，他們坦言，雖去年台灣館還在，但現在因為政治因素，「今年的確比較敏感」，台灣方面過往的組織方也直言「大陸不會裡我們」，以致業者紛紛選擇自行報名，或與海外合作廠商一同參展。

有業者也透露，由於大陸寵物食品進口法規嚴格，若無取得正式牌照，一般過去參展時都係透過小三通進口，直接在現場B2C銷售，「賣不完的話也帶不回去」，而現在小三通貨貿並非那麼通暢，又沒有政府單位組織，「即使有台灣館也沒意義。」

因此業者指出，今年參展的，若主營寵物食品，除了少部分順利取得牌照，多數是在台灣已經營自有品牌外，也有直接在大陸設廠，或找到代工方的形式「直接內銷。」而他們認為，未來大陸官方對寵物的管理將更加嚴格，民眾飼養寵物往精緻化方向走，在兩相疊加下，中高端類型的需求，將是台商可以積極布局的方向。