Costco上海首店開幕在即　下周起挑戰大媽消費習慣

▲閔行區Coscto首店開幕前，辦卡中心已經營業多時。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

知名美式賣場Costco終於進軍大陸，首站上海閔行店下周二（8月27日）開幕，將於明（20日）舉行首場記者會。但這家風靡全美，深受台灣人喜愛的神奇賣場，按中國大陸國情及市場分析，仍有四道繞不過去的坎，屆時Costco能否繼續複製成功經驗，取得上海買菜大媽大爺們的青睞，全世界都在看。

作為前家樂福CEO口中的「全球零售業試驗場」，Costco是否進軍大陸一直備受關注，直到「開市客（中國）投資有限公司」2017年12月在上海浦東註冊，Costco執行副總裁Richard Galanti年初證實，將在閔行開出大陸第一家門市後，才確定「姍姍來遲」，正式降臨魔都上海，並預計隨後於浦東再開出第二家門市。

在此之前，國際上已有美國沃爾瑪、法國家樂福、德國麥德龍、英國瑪莎百貨、日本高島屋、韓國樂天等進軍中國大陸市場， 有的已經打道回府，有些則脫手易主，無一例外的是，它們都在這個深受電商衝擊、走向跨界整合的市場上，面臨不少考驗。

經《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，距離正式開幕不到十天，總占地面積20,000平方公尺的Costco閔行店正緊鑼密鼓的籌備，一整天貨車進進出出、人員忙著將貨品上架，而辦卡中心，也從原先擺有展示品的賣場主建築內，移往一旁現用於辦公和倉儲的空間。值得注意的是，目前辦卡中心上一邊掛著Costco、一邊則掛著地主鴻海「富士康」的招牌。

曾旅居美國的John表示，自己剛好就住附近，相信Costco選物機制的高品質，全家都很期待商場開幕。但也有另一位在現場辦卡的女士住在較遠的靜安區，她坦言，自己和妹妹是感覺這家很「特別」，小孩子也好奇才來辦卡看看，如果到時買不習慣，「反正會員費可以退嘛。」

事實上，Costco目前於全球已有770家分店，但直至今年才赴陸拓展市場，被很多業內人士分析為「也許沒有那麼樂觀」，考量國情、市場競爭，將有幾道坎影響著其於市場上的布局。

▲閔行區Coscto首店開幕前，貨車忙著卸貨。

首先，在「市場消費習慣」上，Costco消費者平均每個月到賣場採購一次，滿足家庭生活所需，但上海等大陸一線城市，家庭結構小，外來和單身人口多，大包裝的商品雖經濟實惠，但不一定能符合消費者的需求，民眾是否為「會員模式」買單、「無條件退貨」的反效果也有待觀察。

再來是「市場競爭」，除了永輝、歐尚、聯華等深入各小區的超市外，經過電商衝擊與跨界融合、轉型後，大陸零售業發展正處於「調整期」，阿里巴巴的盒馬鮮生、京東的7Fresh和各類生鮮配送等新零售嘗試下，「足不出戶」消費模式相當普及，就連另一個跟Costco一樣，施行會員制的沃爾瑪旗下美式賣場山姆會員店，也已推出1小時送到家的配送服務，並與京東聯手拓展範圍，也算「入境隨俗。」

另外，還有「門市選址」與「經營業態」，由於Costco早年在美國購買大量土地，全球擁有土地和建物所有權的商場共605家，免去不少開銷，在大陸不論自建還是購買、租賃，都有一定的成本壓力；同時，Costco不只靠日用品、生鮮、家電零售盈利，加油站、汽車銷售及維修也是重要的獲利管道，但這些經營業態很難照搬到中國大陸，同時其低毛利的經營策略，放在講求規模經濟的大陸市場，已經比比皆是。

但Costco也非沒有準備，自2014年就入駐天貓國際，並在2017年開出天貓旗艦店，透過貿易進口方式強打自有品牌Kirkland。屆時，賣場能否以自有品牌走出差異化、完善整合供應鏈，甚至也推出快速的配送服務，將影響上海消費者們的選擇。

值得注意的是，由於Costco亞太區總部設在台灣，在本次於上海拓點的經營模式中，Costco總部採取於當地徵才，後陸續調派台灣管理幹部前來的方針，如閔行店長就是從台中店出身，這對於未來賣場於上海，乃至大陸其他地區拓點的發展上，也將考驗著兩岸人才整合過程中的智慧。

▼為搶佔客源，Costco上海首店推出開幕前辦卡，現省100元人民幣的活動，等於辦卡一年只需199元人民幣，約合新台幣888元。