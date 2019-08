第12號颱風「楊柳」下周將生成...時間點曝光！白鹿已長成劇烈風暴

▲白鹿颱風潛勢路徑圖。(圖/翻攝中央氣象局)

記者錢玉紘/綜合報導



美國氣象機構「AccuWeather」高級氣象學家尼可斯(Jason Nicholls)今日在推特上指出,菲律賓海上25日到28日之間,可能會發展為今年第12號颱風「楊柳」(Podul,北韓提供),可能會在該段時間內影響到菲律賓北部。

尼可斯表示,白鹿目前已經增強為「劇烈熱帶風暴」(severe TS),約莫會在台灣時間24日下午至傍晚,通過台灣南部地區,接著會在25日襲擊中國東南部廣東省等地,「最大的威脅將會是強降雨造成的淹水或土石流」。

他的另一則貼文則表示,跟隨著白鹿的腳步,在菲律賓海面上又有新的熱帶發展,可能會在本周末到下周生成第12號颱風「楊柳」,預估形成期間為25到28日之間,並將會影響菲律賓北部,但目前還無法預估實際路線。

Following #Bailu there is the risk of new tropical development over the Philippine Sea late this weekend or early next week. This feature can impact the northern #Philippines later next week. pic.twitter.com/aj0aV28idH