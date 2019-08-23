獨／逼宮吳敦義！郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負





▲郭台銘（右）若獨立參選總統的結，只有吳敦義（左）能解。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）



記者王家俊／台北報導

2020大選「郭柯王」結盟被視為挹注總統蔡英文選情之際，鴻海創辦人郭台銘陣營將訴求在國民黨內「報備參選」，與黨籍總統參選人韓國瑜一決勝負。若黨主席吳敦義拒絕接招，郭台銘一旦吹響獨立參選的號角，黨內人士研判將對韓造成爆炸性傷害，「選舉幾乎提前結束」，且若總統、立委「雙輸」，吳敦義恐面臨黨內「逼宮」要求下台。

郭台銘23日一早將出席「八二三61週年音樂饗宴」，與台北市長柯文哲、立法院長王金平同台，外界解讀郭柯王「合作起手式」。同時，韓國瑜月內鬧出陳宏昌與楊秋興辱韓遭開除黨籍、市長責任制、麻將風波、批公文事件等，韓陣營幾乎被淹沒在負面新聞裡，國民黨甚至掀「換瑜」呼聲。郭台銘是否決定參選，以及與第三勢力結盟與否，對選情及國民黨選後政局至為關鍵。



國民黨韓郭雙箭頭 待選民自動棄保



據權威消息人士指出，考量民調與基層顯示蔡英文選情逆轉、韓國瑜「敗象已露」，郭台銘近日積極思考「郭柯王」結盟以外的可能性，其中最有可能的是訴求「報備參選」，與韓一併留在國民黨內參與總統大選，最後關頭交由選民裁判，藍軍與支持者自然產生「西瓜效應」棄保。郭、韓兩人各自以報備、提名參選，保留國民黨「雙箭頭」，小英不一定必勝。



該人士分析，若國民黨報備郭台銘參選總統，至少有三大意涵，首先，避免郭台銘與吳敦義、韓國瑜三方「火車對撞」，陷入國民黨分裂與黨主席下台的零和遊戲，也避免「選戰提前結束」；其次，若保持兩組人馬參選，雙箭頭，國民黨仍有一線生機，在最後關頭可以靠選民的「西瓜效應」，自動棄保或集結到勝率高的候選人，九月中獨立參選的期限就可以不必攤牌。

▲韓國瑜選情未如預期樂觀，靠臉書直播談政策。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



納第三勢力 郭台銘能量大於國民黨

第三，郭台銘認為自己的能量大於國民黨，且若參選到底，勝算一定高於韓國瑜，郭台銘報備參選後，柯文哲與王金平仍將「靠過來」，藍軍版圖將等於郭台銘加上柯文哲等第三勢力，對國民黨絕對是多贏的策略，包括前總統馬英九、前主席朱立倫與連戰、洪秀柱等大老都應該認清事實表態，避免國民黨「沈船」，造成不可挽救的後果。

親郭人士證實，郭台銘性格上忠黨愛國，確實有人向他提議留在國民黨內「報備參選」，郭正審慎思考，並視吳敦義是否釋出善意，再決定下一步。

對於郭陣營的提議，國民黨務人士分析，1981年國民黨李雅樵參選第八任台南縣長選舉，遭到黨內勸退，1985年，李雅樵獲國民黨報備身分，參選台南縣長選舉，擊敗同為國民黨籍的「山派」政治人物胡雅雄以及黨外的陳水扁等。換言之，國民黨曾經有報備參選者擊敗其他候選人的前例。黨務系統認為，關鍵就在吳敦義的一念之間。



核准郭報備選總統 將創歷史紀錄

國民黨7月28日已舉辦全國黨代表大會，在全體黨代表鼓掌通過下，正式提名高雄市長韓國瑜參選2020年總統大選。如果國民黨內凝聚共識，吳敦義啟動討論並在中常會決議，無須再經過全代會通過，就可以核准郭台銘報備參選。如此一來，將創下歷來總統大選從未有過政黨經過正式提名，卻允許其他人報備參選的歷史紀錄。



▼前台南縣長李雅樵（中）報備參選擊敗黨內候選人及黨外的陳水扁。（圖／翻攝自宋楚瑜找朋友粉絲專頁）



