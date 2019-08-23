21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警方結論當場崩潰

▲21歲女凌晨出門後失蹤，被發現溺死在水裡。（圖／翻攝自都市快報）



大陸中心／柯振中報導

「我們在等進一步的說法…」浙江長興21歲的徐姓女子22日凌晨因不明原因獨自出門，隨後與家人失去聯繫，不久後被發現陳屍在附近高級住宅的護城河當中。不過，警方辦案後的結論，卻讓徐女的母親當場崩潰。

綜合陸媒報導，徐女22日凌晨4點多突然離家出走，隨後與家人失去聯繫，徐女的母親原先以為女兒是去跟朋友吃飯，但連續撥打許多通電話，卻仍無法聯繫上，情急之下只能報警。

警方接獲報案後，立刻調閱監視器，同時在城內出動人力，尋找徐女。根據監視器畫面，徐女最後現身時間為凌晨4點13分，地點為長興縣明珠路的某棟高級住宅附近，隨後就失去蹤跡。

警方鎖定該棟高級住宅，前往調查，不久後在該住宅的護城河發現一具的遺體，打撈上岸後，確認死者身分就是失蹤的徐女。

▼警方鎖定了當地某棟高級住宅，最後在住宅的護城河中發現徐女的屍體。（圖／翻攝自都市快報）



徐母聽到警方的消息，立刻趕往現場，看見女兒成為屍體，當場大哭，直言女兒以前從不凌晨出門，這種情況是第一次發生，沒想到就這樣離開了。

徐女的姊姊不敢置信，只能哭著回應，「她已經去世了，我們在等進一步的說法。」根據了解，徐女身高176公分，留有一頭長髮，且皮膚白皙、身材苗條，是公認的美女，也沒有發生什麼意外，突然去世令同學感到相當意外。

不過，警方初步調查後認定，徐女身上無明顯外傷，且衣著相當正常，符合溺水死亡的情況，已排除他殺可能，讓徐母又崩潰了一次。

網友看完後，卻覺得警方太過草率，「希望好好查查女孩的人際關係，因為符合溺死不一定是真的溺死，也可能是在其他地方溺死之後拋屍的」、「警方說法有點不負責任，結論是不能輕易下的」、「要是被人推進水裡呢」、「凌晨四點多出門怎麼看也不正常」。