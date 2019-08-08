蘇州商業街氣爆「玻璃、桌椅炸出」　路人瞬間消失畫面中！

記者劉亭／綜合報導

蘇州陽光天地商業街一間小吃店8日早上7時40分許發生爆炸事故，桌椅、玻璃突然炸出，現場一片狼藉，路人受衝擊倒地。據了解，事故是因為煤氣外漏產生閃爆，現場有2人受傷，已送醫治療。

▲蘇州商業街氣爆，造成2人受傷。（圖／翻攝自新京報，下同）

根據《新京報》報導，從監視器影像中可見，原本有3人坐在畫面右側的店門口聊天，遠處有人在清理垃圾，突然畫面左側發生爆炸，玻璃、門框等碎片伴隨著大量煙霧噴出，等煙霧散去後，只能看到畫面中還有1人蹲在空地上。

另外一張現場圖片顯示，2名男子受傷躺在地上無法動彈，其中兩家店幾乎全被炸毀，店內一片狼藉，周邊多家商鋪被波及。一名孟姓商鋪老闆稱，早晨突然聽到一聲巨響伴隨著輕微的抖動，「一下就被嚇醒了，還以為是地震了。」

老闆也表示，在走向店裡的路上，看到一樓的十多家餐飲店被爆炸波及，碎玻璃滿地，其中兩家店最為嚴重，爆炸點上方的二樓店面的玻璃也全部碎裂，自家店中屋頂也掉落下一些碎塊，「牛肉粉店和米線店緊挨著，最嚴重，都炸得看不出來了，不確定是哪家發生的爆炸。」

蘇州市吳中區郭巷街道辦事處的微信公眾號「郭巷發佈」，於8月8日11時公佈，今日（8月8日）上午7時39分，蘇州陽光天地商業街一間小吃店煤氣洩漏引發閃爆，致2人受傷送醫，已送往醫院急救。