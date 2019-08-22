批民進黨搞台獨分裂　解放軍少將：中國軍隊絕不容忍

▲中共解放軍軍事科學院戰爭研究院院長陳榮弟少將。（圖／翻攝中國軍網）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國出售台灣66架F-16V戰機，中共解放軍少將陳榮弟今（22日）指出，美國明確把中國作為首要的戰略競爭對手，，在台灣問題上屢屢挑戰中國的政策底線，「當前台海形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，搞台獨搞分裂，中國人民絕不答應，中國政府絕不允許，中國軍隊絕不容忍。」

中國記協今舉行新聞茶座，邀請軍事科學院戰爭研究院院長陳榮弟、研究員曹延中，以「圍繞新時代的中國國防白皮書」為主題與中外記者交流，會後並開放媒體提問。

陳榮弟對台美中三方關係做出解讀，他表示，美國明確把中國作為首要的戰略競爭對手，挑起中美經貿摩擦，在台灣問題上屢屢挑戰中國的政策底線，干涉西藏、新疆、香港等中國內政，「在南海搞所謂的自由航行，高頻率、大尺度遞進中國沿海偵察，這些都增加中國國家安全複雜性和不確定性。」

▲陳榮弟稱中國軍隊絕不容忍搞台獨分裂。（圖／環球網）

對於兩岸關係，他坦言，目前台海形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，在分裂道路越走越遠，「美國頻頻介入台灣事務，一再向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海局勢穩定，嚴重損害中美關係。」

他強調，解決台灣問題、實現國家完全統一是中華民族根本利益，以及實現中華民族偉大復興必然要求，「搞台獨搞分裂，中國人民絕不答應，中國政府絕不允許，中國軍隊絕不容忍。」

陳榮弟說，和平發展、合作共贏的時代潮流不可逆轉，但國際安全的不穩定性和不確定增加，形容世界並不太平，主要因為美國調整國家安全戰略、國防戰略和軍事戰略。