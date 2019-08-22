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減脂病患術後死亡　貴婦奈奈老公涉偽造手術同意書又遭通緝

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貴婦奈奈與丈夫黃博健創立的杏立博全診所驚傳惡性倒閉。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈與丈夫黃博健創立的杏立博全診所被發現涉嫌偽造手術同意書簽署時間。（圖為資料照／翻攝自貴婦奈奈臉書）

記者劉昌松╱台北報導

網宏貴婦奈奈的老公黃博健經營的杏立博全診所惡性倒閉，一家4口逃亡美加已經被通緝，而杏立博全在2016年間為1名何姓女子做減脂手術，何女術後昏迷不治，家屬提告後發現，黃博健拿來抗辯的手術危險告知同意書，簽名時間何女正在開刀，台北地檢署22日依偽造文書起訴動刀的醫師陳思帆，另再對黃博健發布通緝。

▲▼貴婦奈奈老公黃博健投資的杏立博全診所外觀。（圖／記者黃彥傑攝）

▲杏立博全診所2018年惡性倒閉，貴婦奈奈和黃博健早已潛逃出境。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

貴婦奈奈（本名蘇陳端）和黃博健開設的杏立博全診所，在2018年11月間突然惡性倒閉，投資股東和醫美病患血本無歸，夫妻兩人卻已和黃的父親黃立雄、妹妹黃千芳先後潛逃出境，北檢分案後，已對涉嫌捲款10億元的黃家4人發布通緝。

本案是發生2016年10月19日，當時何姓女子到杏立博全診所接受超音波減脂手術，術後卻昏迷不醒，送醫不治死亡，家屬控告動刀的女醫師陳思帆涉嫌業務過失致死罪，但檢察官調查後，根據鑑定認為何女死因與手術無因果關係，處分不起訴。

▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈和夫婿1家4人都已遭通緝。（圖為資料照／翻攝自貴婦奈奈臉書）

何女家屬另外提起民事訴訟，向陳醫、診所求償，官司進行期間，黃博健以診所負責人身分，提出1份何女簽署的術前危險告知同意書，企圖證明醫護人員已明白告知何女相關風險，但是家屬再請求調閱診所監視畫面比對發現，同意書上手寫的簽名時間，竟然是何女正在開刀的時候，另外提告偽造文書。

台北地檢署檢察官傳喚當時診所醫護，證明手術期間，病患已經麻醉，醫師也帶著手套，不可能中途簽名，檢察官因此認定手術同意書是遭陳醫事後偽造，而黃博健拿這份偽造的同意書上法院當證據，則涉嫌行使偽造文書，但黃早已逃亡海外，因此22日僅起訴陳醫，另對黃博健發布通緝。

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關鍵字：貴婦奈奈,黃博健,黃立雄,醫療糾紛,業務過失致死,偽造文書,陳思帆,減脂,手術同意書

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