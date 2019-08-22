她當總統夫人污走1800萬　被控貪污重罪「關87年」仍笑容滿面

▲博妮拉現身法庭，臉上充滿笑容。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

宏都拉斯前任總統的夫人博妮拉（Rosa Elena Bonilla），被指控在她的丈夫羅伯（Porfirio Lobo）擔任總統卸任前5天，挪用公款超過60萬美元（約新台幣1880萬元）。20日博妮拉現身法庭，依舊對著鏡頭微笑招手。當天法庭宣判博妮拉犯有三項盜用罪和八項詐騙罪，最高將面臨87年的監禁刑罰。

據《美聯社》報導，博妮拉在2014年1月被指控在2014年丈夫羅伯卸任前5天，她曾出現在金融機構的市政辦公室，提取公款超過60萬美元的金額，然後存入她的個人帳戶。在20日的庭審中，博妮拉笑著走進法庭，檢察官稱，博妮拉挪用的公款被用來購買珠寶和信用卡還款。博妮拉最後當庭被裁定有罪，並預計在本月28日宣判刑期，據了解，博妮拉可能會被判58至87年的重刑。

羅伯20日表示，「我們不接受法庭的裁定，將尋求上訴。」不過他自己則已經自身難保。8月初，美國聯邦檢察官指控羅伯收取販毒集團的賄賂，包庇販毒集團以穩住自身政權。2年前，羅伯夫婦之子夥同毒品走私犯和警察向美國走私毒品，被判24年刑期。

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曾於2009年發生過軍事政變的中美洲小國宏都拉斯，國民深陷貧困危機，政壇貪腐敗壞。博妮拉挪用的這筆錢對於該國而言足以拯救無數流離失所的家庭。宏都拉斯官方數據顯示，自2012年至今，全國貧困人口的比例一直高於60%，而且仍然呈增長趨勢。世界銀行的數據顯示，2016年宏都拉斯有60%的家庭每天收入少於3.8美元（約台幣120元），是中美洲最窮國家之一。