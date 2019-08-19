　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯球迷圍對手巴士！砸破窗割傷球員爆衝突　警射催淚瓦斯…至少4死7傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宏都拉斯球迷衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲救護人員將傷者送醫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

中美洲宏都拉斯（Honduras）的國家球場19日爆發衝突，當時奧林匹亞（Olimpia）足球隊的球迷，手拿棍棒、石頭狂打莫塔瓜（Motagua）隊的球員巴士，造成玻璃碎裂，有3名球員遭割傷。接著雙方球迷立刻爆發衝突，過程中導致3人死亡，包含一名男童在內共7人受傷。最後警方出動催淚瓦斯才緩解。

▲▼宏都拉斯球迷衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方發射催淚瓦斯防止衝突擴大。（圖／達志影像／美聯社）

這起衝突的引爆點是在比賽開始前，奧林匹亞隊的球迷拿著石頭、棍棒攻擊準備進場的莫塔瓜隊球員巴士，莫塔瓜隊總教練瓦茲奎斯（Diego Vásquez）表示，有人朝著他們丟瓶子、石頭、木棍狂打車子，玻璃被打碎，幾個球員只能抱頭趴在地上尖叫，最後有3名球員遭割傷送醫。

接著莫塔瓜隊球迷趕到現場，與奧林匹亞球迷爆發衝突，導致多人受傷，醫院發言人指出，共有3人死亡，7人被槍打到或刺傷，包含一名男童在內，還有另外3名成年人傷勢嚴重。在衝突越演越烈後，警方不得不將場內一萬多名球迷集中到場中央，避免球迷衝出球場，造成混亂，同時在場外發射催淚瓦斯。

宏都拉斯國家足球聯盟隨後取消了比賽，莫塔瓜隊也在官方推特發文，認為發動攻擊的球迷應受到嚴厲制裁。奧林匹亞球隊主席也說，他們將與莫塔瓜隊的高層會面，替兩隊比賽的未來做出決定。其實這也不兩隊第一次發生爭執，2016年與2006年時，兩隊也發生過球迷暴力衝突，造成共3人死亡。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

ET快訊
理事長都70幾歲了！李佳芬回應「十指緊扣照」　曝韓國瑜第一反
阿翔狠拋謝忻：沒有任何聯繫的必要！一切以「深愛的」老婆為主
阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！
熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖
韓國瑜大動作發中英文聲明！「感謝川普批准軍售」

關鍵字：宏都拉斯,足球,衝突.催淚瓦斯.Olimpia,Motagua

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

澳戰略學者呼籲「認真看待台海情勢」　點名3條可能導火線

「消費者有的是錢」川普反擊經濟衰退　但還沒準備好貿易協議

恐怖雲霄飛車害他「心臟爆炸」　20歲男被母尖叫聲嚇醒：到處都是血

跳戰粗大冰棒一口吞！Youtuber炫耀一秒變皺眉…「凍腦」表情太猙獰

軍官跳傘「整配備失控冒黑煙」　他5000英尺高速旋轉摔地…竟被死神放過！

宏都拉斯球迷圍對手巴士！砸破窗割傷球員爆衝突　警射催淚瓦斯…至少4死7傷

警民衝突損香港國際形象！　CNN：示威者正「試圖恢復和平」

美媒訪問黎智英「反送中加入貿易戰局」非常棒：美國應助香港！

近30年僅一男丁！日本考慮「女皇族繼承王位」　安倍晉三未表態

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

澳戰略學者呼籲「認真看待台海情勢」　點名3條可能導火線

「消費者有的是錢」川普反擊經濟衰退　但還沒準備好貿易協議

恐怖雲霄飛車害他「心臟爆炸」　20歲男被母尖叫聲嚇醒：到處都是血

跳戰粗大冰棒一口吞！Youtuber炫耀一秒變皺眉…「凍腦」表情太猙獰

軍官跳傘「整配備失控冒黑煙」　他5000英尺高速旋轉摔地…竟被死神放過！

宏都拉斯球迷圍對手巴士！砸破窗割傷球員爆衝突　警射催淚瓦斯…至少4死7傷

警民衝突損香港國際形象！　CNN：示威者正「試圖恢復和平」

美媒訪問黎智英「反送中加入貿易戰局」非常棒：美國應助香港！

近30年僅一男丁！日本考慮「女皇族繼承王位」　安倍晉三未表態

美學者楊力宇逝世享壽86歲　鄧小平1983年會見他首提「一國兩制」

柯文哲看登革熱：瘟疫破口是同時有一百個「我們的系統才會垮掉」

桃花愛笑眼養成術！每個女人都該有一支美美妍全效眼霜

快訊／柯文哲槓上旺中：余紀忠會哭得更慘

阿翔噤聲2個月…被問「家庭狀況」表情變了！　下一步動向曝光

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

遭爆市政會議晚開！韓國瑜無奈強調「從來沒周四開」...冤喊：說話要有根據

登台3年撤離台灣　百年米蘭傳奇甜點COVA只營業至8/31

平民的人蔘...他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將檳榔轉種

國際熱門新聞

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭..

16天男嬰32度高溫封車內　「..

川普證實「批准售台F-16V戰..

她停車購物... 回來見男屍躺..

炸彈客婚禮自爆63死　IS宣稱..

白宮證實：川普想「買下格陵蘭」

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

12歲少女遭鬼父性侵懷孕　男嬰..

蠢妹找殺手滅口親生母　為湊「2..

31歲夫妻退休環遊世界...現..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

嬰出生就夭折　友致電殯儀館：被..

他潛水挖出GoPro　開機驚見..

更多熱門

相關新聞

力挺中華男足！華南銀加碼贊助300萬

華南銀行與中華足協今（12）日舉辦「華南銀行贊助中華足協簽約記者會」，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，華南銀行贊助中華足協已有近10年的時間，對於體育賽事不遺餘力，如今額外贊助300萬元，希望達到拋磚引玉的作用，期盼男足為台灣爭取最高榮譽。

足球滾到牛腳下　牠竟開啟防守模式

協和國小足球隊勇奪英國超級盃亞軍

富比士評比52支球隊市值破620億

正妹女足隊「上場前必化妝」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

南韓三大社2019上半年損益出爐

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面