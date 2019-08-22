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沒用手機號5年卻欠3.4萬元通話費　她忘「這個動作」GG了

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▲沒用手機號5年卻欠3.4萬通話費，黃女士忘「這個動作」惹鉅款。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲黃女士以為號碼已經被回收。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

湖北襄陽一名黃姓女子日前要辦電話號碼時，意外發現名下居然有一門號已經欠費7700元人民幣（約新台幣3萬4197元），才想到是5年前申請過的號碼，原以為不用就會自動註銷，卻沒想到會繼續收費。黃女感報非常憤怒，認為是電信相關合約條款不公，如今雙方正在協商中。

據《央視網》報導，黃姓女子5年前曾辦理為期2年的樂享3G套餐，同時還附送一張電話卡跟一支手機；然而用了一段時間覺得訊號不好，所以就沒有再使用，也沒有做「銷戶」這個動作。電信業者表示，「當年辦理的是2年的合約，每月收費189元（約新台幣839元），兩年總計4536元（約新台幣2萬145元）。因為合約的關係，雖然黃女士只用了3個多月，但沒有來辦理任何相關手續，才會導致欠費。剩下的費用則時欠費後所產生的滯納金。」

▲沒用手機號5年卻欠3.4萬通話費，黃女士忘「這個動作」惹鉅款。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲電話通知卻聯繫不上黃女。

對此黃女士質疑，電信業者為何沒有做任何提醒的動作，甚至繼續扣款；電信公司則解釋，曾打電話到黃女申請號碼時所留的聯繫電話，卻一直沒辦法聯繫上；目前雙方正在協商處理中。此事件在網上爆發後引起網友熱烈討論，認為這是一種「霸王條款」；國浩律師（南京）事務所楊春贛律師解釋，滯納金相當於違約金，按照合約法，格式條款加重對方責任或者限定對方權利的，應該以合理的方式提醒對方注意。

▲沒用手機號5年卻欠3.4萬通話費，黃女士忘「這個動作」惹鉅款。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲業者表示，合約用戶不在自動銷戶範圍內。

客服也表示，號碼如不需使用，可以到店裡辦銷戶手續，如果一直不充值也會自動回收號碼，欠費超過3個月也是依照辦理；不過若是使用合約卡，就算用戶丟掉手機卡，還是會一直扣費至合約期滿。

此外，律師也提醒，如果手機號不用一釘要到電信業者處辦理手續，否則會欠費之外，還可能引來不必要的司法訴訟、面臨個人信用危機。

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關鍵字：手機號碼,銷戶,欠費,違約金,霸王條款,襄陽

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