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新竹區「酒駕欠費亞軍」300坪土地拍賣繳罰款　幸運兒22萬4標到

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▲新竹區「酒駕欠費亞軍」300坪土地拍賣繳罰款　幸運兒22萬4標到。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲這塊位於苗栗的300坪農牧用地，最後以22萬4得標。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

法務部行政執行署新竹分署於 6 日下午舉行例行聯合拍賣會，本次聯合拍賣，其中一筆拍出土地，為新竹分署酒駕大戶第 2 名，因多次酒駕，繳不出罰款，使得苗栗一塊300餘坪的農牧用地遭到拍賣，而買家張小姐則幸運得以22餘萬得標這塊土地。
款。

這名「欠費亞軍」從2015年開始，因3次酒駕被陸續開罰27萬，加上其他欠費、欠稅等金額竟高達57萬，因此也穩坐新竹執行分署的「欠費亞軍」。6日下午舉行的拍賣會中，這塊位於苗栗銅鑼鄉新雞隆段的300餘坪雜木林，最終也以22萬4千元順利拍出。

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▲新竹區「酒駕欠費亞軍」300坪土地拍賣繳罰款　幸運兒22萬4標到。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹分署6日下午舉行拍賣會。

▲新竹區「酒駕欠費亞軍」300坪土地拍賣繳罰款　幸運兒22萬4標到。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹執行分署表示，有興趣參與拍賣的朋友， 13 日上午 10 點至下午 4 點還有一場「法拍投標實戰教學」課程，課程中將由新竹分署執行官告訴大家「如何搜尋法拍標的（動產、不動產）」、「動產及不動產拍賣流程及如何閱讀拍賣公告等」，另外也會教導「買拍賣物特別注意事項」。除此之外，更邀請經驗豐富
的金融專業人士，來教大家「如何處理法拍屋的貸款以及相關理財資訊」。

新竹分署也將持續針對義務人各式各樣的財產查封執行，並在每月的法務部行政執行署「123 聯合法拍會」定期進行法拍，下次拍賣日期訂於 9 月 3 日星期二下午 3 時舉行聯合拍賣，歡迎對法拍物有興趣的民眾可預先至新竹分署之官網http://www.scy.moj.gov.tw/mp034.html，查閱各執行案件的拍賣公告內容。

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