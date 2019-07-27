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百萬欠費大戶抓到了！高公局用ETC一路追　深夜查扣貨運公司

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▲▼執行署執行官查驗車輛。（圖／高公局提供）

▲執行署執行官查驗車輛。（圖／高公局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

某通運公司積欠122萬元通行費不繳，被高公局列為ETC欠費大戶的黑名單，26日晚間終於被抓到了！交通部高公局表示，民國107年9月發現特定車輛有一牌多車掛用、懸掛偽變造車牌行駛的情形，執行署執行官昨日查扣該公司名下全部車輛，將移送警方依法嚴辦。

高公局表示，為積極追討車輛積欠通行費，除加速辦理移送強制執行作業外，平時也與公警及監理單位成立「車牌異常查調取締」作業小組，透過ETC系統分析，加強查察不法車輛違法行為，近日發現某通運公司名下特定車號嚴重違規，並頻繁行駛高速公路。

請繼續往下閱讀...

▲▼遭查扣車輛被拖吊至保管場。（圖／高公局提供）

▲遭查扣車輛被拖吊至保管場。

經查，高公局發現違規車輛積欠通行費已超過50萬元，且通運公司名下所有車輛累欠通行費合計亦高達122萬元，早已被高公局列為ETC欠費大戶之黑名單。高公局說，鑑於該通運公司惡意違法情事重大，經高公局邀集宜蘭執行分署、桃園執行分署、基隆監理站及公路警察局等相關單位人員成立臨時專案追查小組。

後續透過ETC相關資料分析監控，終於一舉破獲該公司違法車輛停駐處所，執行官當場諭令查扣該公司全部車輛，包含4部曳引貨車，相關車牌偽造之違法行為同時移送警方依法偵辦。

高公局指出，自國道全面實施計程電子收費以來，陸續發現部分車輛號牌有故意遮蔽、未懸掛、偽造及變造等違法情事，已聯合相關機關，鎖定違法並滯欠費車輛進行專案查扣行動，一旦確實查獲，除追繳通行欠費外，涉有刑事的當事人，亦將面臨司法制裁。

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關鍵字：ETC,欠費,大戶,交通部,高公局

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