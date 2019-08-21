國中畢扮博士專訛高檔飯店　誆清交大會買單...夜夜爽住當富豪

記者陳凱力／新竹報導

台北一名僅有國中學歷的陳男，經常以大學演講來賓博士的身分到各大飯店白吃白住因而成為台北市各大飯店的黑名單。陳男再轉移陣地前往新竹，他多次以清大、交大校方名義「住飯店」，短短2個月，就高達7間飯店受害，共造成新竹市8家飯店受害，損失18萬665元，其中老爺酒店最多達近10萬元，新竹地院依詐欺取財及詐欺得利等罪判刑2年。新竹檢方依詐欺取財及詐欺得利等罪嫌將他起訴。

▲▼陳男白吃白喝已引起各飯店業者注意。（圖／記者陳凱力翻攝）

判決書指出，陳男於3月9日早上以中華工程公司陳先生的名義為自己訂房，並表示公司會處理費用，他當天早上11點半入住，消費餐點並請酒店叫車、訂票及洗衣等，5天下來連同房費共計9萬9521元。酒店人員多次催款，陳均藉詞拖延，3月15日以換錢為由落跑，酒店才知受騙。

3月18日至5月間，短短一個半月，陳再以同樣手法，打電話到新竹市暐順麗緻飯店、芙洛麗飯店、煙波大飯店、福泰商務飯店、金世紀飯店、福華大飯店及卡爾登等多家知名飯店，都慘遭白吃白喝。

直到5月30日，陳男以「受清華大學邀請前來演講的研究人員，清大與飯店有簽合作廠商，總務處會前來結帳」為由，入住新竹市「卡爾登飯店」後，在即將退房時，才被飯店人員當場指認出來。

法官認為，陳男正值青壯且四肢健全、智識正常，竟不以正當手段獲取所需，恣意向諸多飯店詐取住宿、洗衣、叫車等服務及飯店餐食、酒水，還偽簽他人姓名消費，然已與全部飯店和解，因此判刑2年。