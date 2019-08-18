影／被房東騙上樓！正妹女大生以為冰箱壞了…下秒遭背刺「血濺全身」慘死

大陸中心／柯振中報導

「他自稱殺了4個人，還有2個孩子…」江西南昌54歲的魏姓男子因為心情不好，以「冰箱壞了」為由，把在家中租屋的2名正在就讀大三的女性房客騙到3樓，隨後持刀從背後狂刺，導致2人當場血濺全身，倒地身亡。

▲正妹女大生遭到房東背刺身亡。（圖／翻攝自《人民網》，以下同）



綜合陸媒報導，魏男在南昌市清山湖區某村落擁有一棟3層樓的房子，一樓出租給幼童輔導機構、二樓租給肖姓、韋姓女大生；三樓則自己住。肖姓、韋姓女大生正在就讀大學3年級，利用暑假到一樓的輔導機構兼差。

魏男16日上午與妻子在外面吵架，回家後看到2名女大生正在輔導學生，便以「冰箱壞了」為由，分別將2人騙到三樓。隨後持刀從背後猛刺，一一將2人殺害。

▼警方指出，韋女（左）與肖女（右一）是同班同學。



殺害2名女大生，魏男又到了一樓，攻擊7歲的樊姓男童，導致男童頭部重創，倒地昏迷。一名女童發現不對勁，立刻跑到附近的工廠找舅舅求助。

女童的舅舅接到求救，立刻趕到現場，但魏男當時已逃逸；他上樓後發現，2名女大生全身是血倒在地上，當場嚇壞報警。

警消趕到現場，將女大生、樊姓男童送醫急救，但肖姓、韋姓女大生送醫後仍宣告不治，男童則還在加護病房接受治療。警方表示，魏男18日自行到警局投案自首，初步調查並無吸毒史、精神病史等情況。

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當地警方指出，魏男疑似是因為與妻子鬧離婚，回家路上又遇到債主，心情相當不好才會犯下案件，至於詳細情況，仍在進一步調查當中。韋姓死者的父親提到，魏男犯案後曾說，自己殺了4個人，還有2個孩子。

▼樊童仍在加護病房接受治療。（圖／翻攝自《人民網》）

