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人民銀行談「數字貨幣」　除可小額花費還能匿名！

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▲▼人民幣。（圖／記者張瑋庭攝）

▲大陸央行推出「數字人民幣」，有別於一般現金、電子支付等。（示意圖／資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

電子貨幣、電子支付、行動支付等的使用越漸普及，有不少人出門已經不會攜帶紙鈔和零錢。大陸對於行動支付的應用非常廣泛，已經近乎「無現金社會」，因此，為了滿足現代人的需求，現在還出現了「數字貨幣」，不但可以像現金一樣在市面上流動，還能實現「匿名性」的需求，很有可能取代現有的貨幣體系。

在上週六（10日）的《第3屆中國金融四十人伊春論壇》上，中國人民銀行支付結算司副司長穆長春透露，從2014年至今，已花了長達5年的時間在研究數位貨幣（DC）和電子支付（EP），「央行數字貨幣現在可以說是呼之欲出」。不過，央行對此一直非常謹慎，因此穆長春此話一出，便立刻引起社會關注，推測他已經在處理相關事宜。

數字貨幣不完全是捲土重來，但也不是電子錢包、行動支付，是一個具替代性的全新加密電子貨幣體系，它主要會在小額零售的市場流通，讓零售支付的系統更添方便性、快捷性，並降低成本。數字貨幣不但能夠像現金一樣流通，還能讓人民幣更國際化，最引人關注的是，它還能實現「匿名性」的需求。

隨著科技發展，全球出現不少虛擬貨幣，如比特幣、萊特幣（LTC）等，但虛擬貨比不像法定貨幣一樣有國家背書，因此有不少人對安全性仍抱有疑慮，且在監控、技術上仍有些許問題存在，導致價格常大起大落，甚至還會干擾原先金融體系的秩序，但數字貨幣有別於虛擬貨幣，它是由央行發行，且還申請了74項技術專利。

▲▼理財,股票,錢,信用卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲信用卡無法完全匿名，「數字貨幣」卻具有匿名性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，電子支付的資金仍必須仰賴傳統銀行帳戶來轉移、現在流通的現金容易偽造、電子支付工具及信用卡等不能完全匿名，但數字貨幣能實現上述不能完成的功能，有著一般現金的屬性，還多了便利、匿名性。

央行未來將採用「雙層運營體系」，把數位貨幣發給銀行、運營機構後，這些機構才會再發給民眾，讓商業機構的資源、人力等有效發揮，並避免過度集中風險到單一機構；「雙層運營體系」還有中心化管理的特點，可以保證貨幣的調控，避免超發的情況。此外，大陸人口眾多，若透過單層架構，央行要直接面對的民眾太多，難以讓所有客戶的體驗提升，民眾對數字貨幣的接受度就難以上升，所以才採取中心化管理的雙層架構。

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關鍵字：數字貨幣,電子支付,虛擬貨幣,雙層運營體系

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