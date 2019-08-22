　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣農曆7月四大祭典　嘉義民雄「大士爺文化祭」熱鬧開跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 民雄大士爺文化祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民雄大士爺文化祭起跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局與民雄鄉大士爺廟主辦的「大士爺文化祭」，21日在嘉義民雄大士爺廟熱鬧開場，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、縣議員林淑完和大士爺廟董事長蔡炳坤等人到場放天燈為「迎大士」揭開文化祭的序幕。更有台語美聲天后向蕙玲及古家齊等人熱唱。

▲▼ 民雄大士爺文化祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁於民雄大士爺文化祭致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，民雄大士爺文化祭與基隆中元祭、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤並列台灣農曆7月四大祭典，每年因祭典的辦理產生高度的凝聚力，讓許多在外的遊子特別回鄉，越來越多外地遊客參與一年一度的盛會。

今年的「全台獨家神鬼傳奇」中，也規劃許多新奇有趣的周邊活動，8月21至23日三天每日下午4點至晚上6點，不僅有讓民眾動手diy求平安的「神鬼手作—福氣串串平安符DIY」、試手氣擲筊轉扭蛋的「神鬼逗趣」，可以獲得可愛的Q版大士爺公仔和多樣好禮，還有創新的「神鬼特展─浮空投影」讓民眾可以看到大士爺神氣威風走動的畫面。此外，廟方也將舉辦普渡、放水燈等活動，有興趣的民眾千萬不要錯過了。

翁章梁表示，民雄大士爺文化祭是嘉義縣定的民俗活動，連三天都民雄都會變得非常熱鬧，從早上的祈福活動到晚上有許多年輕人逛街吃小吃，讓農曆七月不再是令人恐懼的鬼月，而是熱鬧有趣的祈福月。

▲▼ 民雄大士爺文化祭。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民雄大士爺文化祭由社區活動舞蹈開場。（圖／記者翁伊森翻攝）

大士爺廟董事長蔡炳坤，每年的農曆7月21日至23日都會舉行大士爺文化祭，年年的人潮越來越多，以往大家對農曆七月有許多的禁忌，但透過文化季的活動連結在一起，讓民雄的氣氛非常不一樣，也歡迎全國民眾都能來參與這個熱鬧的文化盛會。

文觀局長許有仁表示，文觀局接連三天推出「神鬼手作—福氣串串平安符DIY」、「神鬼逗趣—擲筊轉扭蛋」以及「神鬼特展-浮空投影，好神帶回嘉」及「神鬼演藝」等活動。另外，民眾前往合作店家消費滿額抽好禮只到8月23日為止，來嘉義民雄參加文化祭不要忘記採買優良伴手禮，只要消費滿新台幣200元，即可獲得抽獎券參加Apple AirPods、小米手環、行動電源、嘉義縣特產等抽獎，相關活動訊息可至官方FB粉絲專頁「全台獨嘉 神鬼傳奇『神氣活現』」查詢。

嘉義縣政府提醒，為配合108年民雄大士爺廟舉辦「慶祝大士爺誕辰，舉辦祭祀大典」活動辦理期間，自18日起至24日止，民雄鄉嘉81線及嘉106線等路段雙向車道封閉，周邊也將進行交通管制，造成不便，敬請見諒。並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，可於民雄火車站下車步行約5分鐘即可到達活動現場。相關交通資訊請上嘉義縣公共汽車管理處網站(https://bus.cyhg.gov.tw)查詢。

ET快訊
快訊／日本自民黨青年局長訪台！韓國瑜遲到25分鐘　90位日籍
快訊／韓國瑜有條件重啟核四　侯友宜：你有能力處理核廢料嗎？
「白鹿」增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰　周六全台警戒、豪雨
林口22歲男摩鐵開槍自轟太陽穴！女友開門淚崩尖叫
快訊／京站女員工「手掌捲入絞肉機」！「血肉模糊拔不出」連機器

關鍵字：大士爺文化祭,民雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南警友會致贈員警防禦盾牌　表揚績優南警

羅貴星獲民進黨提名苗海線立委　朱哲成開砲：護航總統選票？　

行動醫療巡迴照顧偏鄉老人健康　徐逢賓捐醫事巡迴車

麻豆爺奶懷奪金夢　高鐵快閃演出博得全場掌聲

婆婆媽媽搶團購...　嘉縣查獲王祿仙誇大療效送贈品

台灣農曆7月四大祭典　嘉義民雄「大士爺文化祭」熱鬧開跑

減產2成趕快買！花蓮履歷好柚新鮮上市　中秋節前節後都好吃

嘉義梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景　9月中下旬最壯觀　

嘉義市台林街火警　火勢半小時內被控制住

影／三寶賓士離奇吊樓梯！淡水天元宮驚見「關公踢一腳」　網笑：拖吊2500絕對划算

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

台南警友會致贈員警防禦盾牌　表揚績優南警

羅貴星獲民進黨提名苗海線立委　朱哲成開砲：護航總統選票？　

行動醫療巡迴照顧偏鄉老人健康　徐逢賓捐醫事巡迴車

麻豆爺奶懷奪金夢　高鐵快閃演出博得全場掌聲

婆婆媽媽搶團購...　嘉縣查獲王祿仙誇大療效送贈品

台灣農曆7月四大祭典　嘉義民雄「大士爺文化祭」熱鬧開跑

減產2成趕快買！花蓮履歷好柚新鮮上市　中秋節前節後都好吃

嘉義梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景　9月中下旬最壯觀　

嘉義市台林街火警　火勢半小時內被控制住

影／三寶賓士離奇吊樓梯！淡水天元宮驚見「關公踢一腳」　網笑：拖吊2500絕對划算

台南警友會致贈員警防禦盾牌　表揚績優南警

郭柯王823同框挖韓國瑜老兵票倉？柯文哲：沒想那麼多

還敢說球不彈！大聯盟連續37天雙響砲創紀錄

世界U19中華男排首戰白俄羅斯　五局大戰未能逆轉吞敗

中東情勢緊張油價恐再漲　專家預估下周油價出爐

自由行港人護照遺失不擔心　只因「台灣警察太棒太厲害」

日韓外長認了「徵用工案損及貿易」　立場各異但同意持續對話

影迷快朝聖！《冰與火之歌》博物館新開幕　就在克羅埃西亞

中職／腿快追不上！陳晨威單季百安　去年選秀第1人

向紅粉知己開黃腔！泰男遭回擊「蛋蛋被捏爆」　發炎腫脹恐切除

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛..

賓士離奇吊樓梯　宮前驚見關公踢..

送外賣「遇消失的阿伯」　便當店..

中原學子前往索羅門　建置氣象系..

民進黨酒駕立委竟入公民教材　台..

台南名校長榮中學驚爆減薪風波

男子精神不濟　駕車將路邊貨車撞..

梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景9..

配合汰換管線　中壢區5000戶..

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

法籍鐵馬遊客體力透支　恆警護送..

桃園青埔公十生態豐　取消設網球..

彰化設交通局　議員翻舊帳打臉

「天空的院子」創辦人何培鈞分享..

更多熱門

相關新聞

民雄12毛小孩遭毒殺起因破壞筍田

嘉義縣民雄鄉頂崙村日前發生毒殺狗隻事件，約有12隻流浪犬與家犬農藥誘餌毒殺，已找到7隻狗屍冰存，嘉義縣家畜疾病防治所動保人員已會同警方緝凶，12日毒死狗兒的農民因受不了良心譴責，主動向警方投案，警方13日上午已依違反動保法將犯嫌移送地檢署偵辦。

嘉義民雄7毛小孩遭毒殺　毒餌放遛狗動線

民雄爆連續毒狗！歐告「脫肛」躺草叢慘死

車輛暴衝撞加油站　月台被撞爛　

撞車離奇失蹤！4小時後慘死65m水溝

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛撞車頂」亡

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

白鹿估周五海陸警齊發　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

分享房間照給媽媽GG了！她放大「床頭玩具」：那是幹嘛的

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面