台灣農曆7月四大祭典　嘉義民雄「大士爺文化祭」熱鬧開跑

▲民雄大士爺文化祭起跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局與民雄鄉大士爺廟主辦的「大士爺文化祭」，21日在嘉義民雄大士爺廟熱鬧開場，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、縣議員林淑完和大士爺廟董事長蔡炳坤等人到場放天燈為「迎大士」揭開文化祭的序幕。更有台語美聲天后向蕙玲及古家齊等人熱唱。

▲縣長翁章梁於民雄大士爺文化祭致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，民雄大士爺文化祭與基隆中元祭、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤並列台灣農曆7月四大祭典，每年因祭典的辦理產生高度的凝聚力，讓許多在外的遊子特別回鄉，越來越多外地遊客參與一年一度的盛會。

今年的「全台獨家神鬼傳奇」中，也規劃許多新奇有趣的周邊活動，8月21至23日三天每日下午4點至晚上6點，不僅有讓民眾動手diy求平安的「神鬼手作—福氣串串平安符DIY」、試手氣擲筊轉扭蛋的「神鬼逗趣」，可以獲得可愛的Q版大士爺公仔和多樣好禮，還有創新的「神鬼特展─浮空投影」讓民眾可以看到大士爺神氣威風走動的畫面。此外，廟方也將舉辦普渡、放水燈等活動，有興趣的民眾千萬不要錯過了。

翁章梁表示，民雄大士爺文化祭是嘉義縣定的民俗活動，連三天都民雄都會變得非常熱鬧，從早上的祈福活動到晚上有許多年輕人逛街吃小吃，讓農曆七月不再是令人恐懼的鬼月，而是熱鬧有趣的祈福月。

▲民雄大士爺文化祭由社區活動舞蹈開場。（圖／記者翁伊森翻攝）

大士爺廟董事長蔡炳坤，每年的農曆7月21日至23日都會舉行大士爺文化祭，年年的人潮越來越多，以往大家對農曆七月有許多的禁忌，但透過文化季的活動連結在一起，讓民雄的氣氛非常不一樣，也歡迎全國民眾都能來參與這個熱鬧的文化盛會。

文觀局長許有仁表示，文觀局接連三天推出「神鬼手作—福氣串串平安符DIY」、「神鬼逗趣—擲筊轉扭蛋」以及「神鬼特展-浮空投影，好神帶回嘉」及「神鬼演藝」等活動。另外，民眾前往合作店家消費滿額抽好禮只到8月23日為止，來嘉義民雄參加文化祭不要忘記採買優良伴手禮，只要消費滿新台幣200元，即可獲得抽獎券參加Apple AirPods、小米手環、行動電源、嘉義縣特產等抽獎，相關活動訊息可至官方FB粉絲專頁「全台獨嘉 神鬼傳奇『神氣活現』」查詢。

嘉義縣政府提醒，為配合108年民雄大士爺廟舉辦「慶祝大士爺誕辰，舉辦祭祀大典」活動辦理期間，自18日起至24日止，民雄鄉嘉81線及嘉106線等路段雙向車道封閉，周邊也將進行交通管制，造成不便，敬請見諒。並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，可於民雄火車站下車步行約5分鐘即可到達活動現場。相關交通資訊請上嘉義縣公共汽車管理處網站(https://bus.cyhg.gov.tw)查詢。