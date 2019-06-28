車疑暴衝撞民雄加油站　月台整個被撞爛　站員一看急閃

▲民雄鄉建國路一段九井加油站車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局接獲民眾通報，嘉義縣民雄鄉建國路上一加油站遭民眾駕駛自小客車直接撞上加油機台，所幸站內值班人員見狀快速閃避，無人傷亡，但加油站內加油島上整座月台卻被撞得支離破碎，詳細肇事原因正由警方調查釐清中。

嘉義縣民雄鄉建國路上民雄久井加油站，28日晚間17時42分發生白色自小客車疑似暴衝撞上加油站內月台，該車禍所幸未造成人員傷亡，但卻造成一座加油月台整個被撞爛，撞擊的巨大聲響也讓現場民眾嚇了一大跳。