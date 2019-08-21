獨／內部民調曝光！郭台銘單挑蔡英文贏3%　兩週內決定是否參選

▲郭台銘陣營內部民調。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平是否組成最強「第三勢力」引發藍綠陣營高度關注。根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，郭台銘陣營綜合內部以及外部所做的民調顯示，截至8月20日，在三腳督的情況下，總統蔡英文支持度30.5%、郭台銘+柯文哲28.5%、國民黨總統參選人韓國瑜26.8%。據了解，由於所剩時間不多，郭柯王三人是否聯手，兩週內就會做出決定。

在這一份最新民調中，2020大選若是藍綠對決，蔡英文獲得42.2%支持度，韓國瑜則僅有34.9%。不過，若是把韓國瑜換成郭台銘，蔡英文的支持度下滑至37.9%，郭台銘的支持度則有40.6%。

進一步將選戰拉到三腳督，「郭台銘+柯文哲」的組合若只有柯文哲出戰，蔡英文仍有31.5%支持度、韓國瑜29.4%、柯文哲23%。「郭台銘+柯文哲」的組合換成若只有郭台銘出戰，蔡英文支持度33.4%、韓國瑜26.9%、郭台銘24.9%。稍早永齡基金會顧問高虹安也在「雲端最前線」節目中公布此份民調。

據了解，在7月份底時，內部民調顯示郭柯結盟的支持度目前排名第一，郭台銘認為，若到8月底仍領先韓國瑜5％到10%，郭台銘才會考量是否出來參選。不過，截止8月20日的綜合內部和外部的民調卻顯示，郭柯結盟民調微幅下跌，讓郭台銘對於參選一事陷入長考，但所剩時間已不多，預計兩週內就會做出決定。

「勸進派」友人認為，如果郭台銘不出來選，明年繼續讓蔡英文執政，中華民國勢必走向滅亡的道路，「郭董國旗帽上面的中華民國國旗可以拿掉」。「勸退派」友人則說，韓國瑜至少囊括泛藍8成以上的選票，藍綠對決之下，國民黨絕對有機會，郭台銘出來只是會瓜分藍營選票，2020政權拱手讓給蔡英文。

郭台銘財經界的友人也認為，郭台銘擁有掌握軍警票倉的優勢與能力，脫黨會分散國民黨的力量，此舉不但讓蔡英文漁翁得利，也恐被操作棄保；因此，郭台銘和柯文哲兩人不一定要搭配參選，可能以不同形式合作參選2020，或許組成一個財經大智庫，也能在這次選戰中發揮一定的影響力。

柯陣營則認為，如果郭台銘決定不選，內部接下來也會進入備戰狀態，規劃「柯文哲以黨主席之姿出征」。柯文哲陣營內部預計在8月底到9月初會有最後一波民調，屆時也接近參選總統的法定登記期限（9月17日）。

