房產爭議喬不攏　男徒手勒昏妻「躺醫院12天不治」

▲桃園市吳姓男子今年5月間疑因房產爭議憤而勒頸導致妻子送醫不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年5月間因房產爭議問題，不耐何姓妻子爭吵發生口角，憤而涉嫌勒住妻子頸部因而昏迷致死，桃園地院21日下午召開準備程序庭審理，吳男坦承殺人但卻對行兇過程與原因交代不清，還要求庭上傳訊多位證人出庭作證，但死者家屬則認為吳滿口謊言毫無悔意，法官則諭令吳還押，擇期再作審理。

檢警調查，46歲的吳姓男子於2009年與何姓妻子協議離婚，但後來何妻又提起民事訴訟，地院於今年4月判處2人婚姻關係仍然存在，2人最初因房產爭議鬧離婚，地院審理婚姻有效判決後，房產回歸一人一半，吳何2人為此口角不斷。

今年5月5日深夜11時許，吳熟睡時不滿何藉故叫醒他，竟徒手將何妻勒住頸部壓制在地板上，導致何妻陷入昏迷，吳男竟回到床上繼續睡覺，後來覺得何妻怎無回應，查看發現已昏迷無意識，趕緊送醫急救，經院方搶救12天仍宣告不治，警方隔日將吳男依殺人罪嫌移送地檢偵辦。

吳男21日下午出庭時坦承殺人，也願意對何妻死亡負責，但吳始終針對何妻因房產爭議一直糾纏不清，因為2人關係十餘年都不好才會走上離婚之路，對於房產希望彼此對方一分為二，包括樓層、出入口都隔開一人一半，但何妻不同意，堅持要共同生活，地院審理後判定雙方婚姻關係存在，他後來再婚的葉姓妻子無法容忍丈夫同時有2個老婆，也提出離婚官司。

吳男強調何妻長久以來常對他動手，他為此還曾到衛福部桃園醫院驗傷，就是擔心何妻會對他提出家暴訴訟，他驗傷是為求自保，法官審訊時，吳男始終強調，何妻常有暴力行為，為反制才會徒手勒住頸部與肩部，迫其認輸不再動手攻擊他，十餘年每次何妻有此暴力攻擊，他都會以此方式壓制何妻，但事發當晚，不記得是否以此方式導致何妻昏迷致死，但之前十餘年來都是以方式壓制何妻，他願意承擔殺人刑責。

但法官提出質疑，吳雖滿口承認殺人，但陳述內容卻朝過失傷害致死方向，與檢察官提出殺人案大相逕庭；吳男辯護人則說，吳犯案後已坦承殺人等刑事責任，也是主動到案並非被拘提到案，應符合自首要件，建請法官從輕量刑；何妻家人痛斥，吳男在庭上陳述內容滿口謊言，毫無悔意，對於房產劃分與離婚爭議等內容，都是憑空捏造。

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