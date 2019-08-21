4煞扮「私法特警」虎頭山開刑堂　強擄打手和抽頭者電擊凌虐

▲桃園市高姓、徐姓等4名男子涉嫌去年8月在文昌公園內強押被害人毆打凌虐，遭檢方起訴。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓、林姓、徐姓與邱姓4名男子於去年4月間，涉嫌在文昌公園內強押盛姓兄弟與鄧姓男子，4人分持電擊棒與木棍毆打與凌虐，高男等人辯稱因盛姓兄弟在公園打人、鄧男涉嫌在公園內賭博抽頭等情事才聚眾教訓，檢方21日偵結依傷害、剝奪他人自由行動自由等罪嫌提起公訴。

檢警調查，44歲的高姓男子、30歲徐姓男子、41歲的林姓男子與25歲邱姓男子涉嫌在桃園區文昌公園圍事，去年8月4日下午4時許，獲悉盛姓兄弟在公園裡打人，4人在公園裡強押盛姓兄弟上車至虎頭山公園，在車上還以電擊棒凌虐盛姓兄弟，到達公園後則輪流以木棍或徒手毆打，導致2人背部與肩部等處瘀傷才放人。

高姓男子等4人又於8月20日下午4時30分，懷疑鄧姓男子在公園賭博有抽頭行為，再度率眾將鄧男強押到虎頭山一處寺廟，4人怒斥鄧男「怎麼可以在公園內違法賭博並收取抽頭金」並動手毆打，要鄧男交出身上抽頭金，鄧男交出1900元現金後才被釋放。

檢方據報後指揮桃園分局將高男等4人帶回偵辦，高姓男子等人坦承有毆打被害人情事，但否認有強盜他人財物之事實；檢方認為，高男等4人雖然押人凌虐，但並未要求對方交付現金，鄧男是主動交出1900元，不能以強盜罪嫌追究高男等人罪責，在盛姓兄弟、鄧姓男子等人指證下，檢方偵結依傷害、剝奪他人行動自由罪嫌，將4人提起公訴。

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