長輩教訓夫妻相處之道！人妻回一句「她臉色有夠難看」　萬人讚：撿到核彈

▲有網友認為，「有時婚姻會離婚收場，不會只單方有錯！所以既然已經離婚了，就別對別人的婚姻插手啦。」（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻分享和長輩的對話，結果她回一句讓對方臉色有夠難看，吸引超過1.3萬人按讚。有人直呼，「這應該是撿到核彈了，不過我喜歡」；但也有人認為，「通常會告誡妳的，是她們自己走過不少坎坷路，她們只希望妳能少走點彎路。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，「剛被一個已經離婚的長輩教訓夫妻相處之道，我回了一句『感覺被妳教，我會離婚耶』。長輩臉色有夠難看。」

請繼續往下閱讀...

▼有網友留言，「通常會告誡妳的，是她們自己走過不少坎坷路，她們只希望妳能少走點彎路。」（圖／示意照／翻攝PAKUTASO免費圖庫）

對此，許多網友留言，「回的那一句可謂是正中紅心啊」、「站著說話不腰疼」、「有時婚姻會離婚收場，不會只單方有錯！所以既然已經離婚了，就別對別人的婚姻插手啦」、「撿到槍」、「這應該是撿到核彈了，不過我喜歡」。

但也有人認為，「通常會告誡妳的，是她們自己走過不少坎坷路，她們只希望妳能少走點彎路，能一輩子都順順利利！不然誰會為了不是自己的事碰一鼻子灰，這是我個人想法，說穿了只想別人的婚姻都幸福美滿！」原PO回，「沒，她就說她以前都怎樣怎樣，對老公小孩怎樣怎樣。」