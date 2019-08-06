剛到任3天！熱血女教師「15年車失控自撞」喪火海　前夫崩潰：3幼女還不知情

記者鄒鎮宇／嘉義報導

嘉義一名剛到任3天的39歲陳姓女老師4日開車行經國道3號南下官田路段時，15年車齡的老車疑似失控，撞上一旁的護欄，導致護欄插進前座並起火燃燒，陳女也因逃生不及命喪火海。陳女的前夫表示，將會用前妻的教育方式帶著3名女兒長大。

陳女4日中午12時許，駕駛15年老車行經位於官田區國道3號南下334.6公里處時，疑似車輛失控、突然撞上一旁的護爛，由於撞擊力道過大，車輛的車頭幾乎撞爛，車身也橫移插進護欄內，導致車體起火時，陳女無法逃離。

警消表示，獲報後立刻出動消防隊到場救援，發現陳女倒臥車旁，疑似想從駕駛座爬往副駕逃生，卻因護欄卡住而喪命，但詳細肇因是否為15年的硬頂敞篷車器械失控所致，還有待檢方相驗釐清。

▲▼陳女的三名女兒還不知道媽媽已離開人世。（圖／東森新聞）



陳女的前夫紅著眼眶表示，陳女非常熱心，為了偏鄉孩童的教育，都會自己開車嘉義、高雄兩頭跑，之前是在台東的偏鄉小學，1日才調到嘉義的竹崎國小，如今留下三個女兒，最大的才10歲、最小的5歲，現在仍不敢把這壞消息告知她們。

另外，陳女前夫說，前妻獨自照顧三個女兒，最近才調回嘉義打算定居，轉學手續也剛辦好，沒想到發生這種意外，事後也會照著前妻的教學方式來帶孩子，獨立將3名女兒養大，但跟孩子們說出實情得等將陳女送回高雄再作定論。

▼陳女駕駛的車輛橫移，導致護欄插入車內。

