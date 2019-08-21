掃盪選舉賭盤熱身　23人麻將協會「玩真的」遭法辦

▲新竹市某麻將協會，利用提供場地、賭具及籌碼兌換現金方式，供賭客進行賭博行為。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警局為掃蕩選舉賭盤盤口，截斷賭場地下金流，於8月13日至19日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，專案期間總計查獲13件37人，包含職業賭場1件23人、六合彩簽賭10件12人、網路賭博1件1人、娃娃機1件1人。

▲警方查獲新竹市某麻將協會涉嫌賭博情事，並查扣賭具、現金、籌碼及帳冊資料等贓證物。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方經透過臨檢、聯合稽查等方式，發現新竹市某麻將協會，利用提供場地、賭具及籌碼兌換現金的方式進行賭博，經蒐集相關事證後，持搜索票一舉破獲現場負責人及賭客共計23人，並查扣賭具、現金、籌碼及帳冊資料等贓證物，全案依賭博罪移送新竹地檢署偵辦，後續也將另函請內政部依人民團體法處分。

而更前一波的6月掃賭專案，警方也於新竹市某博奕型主題餐廳，查獲負責人及賭客共36人、現金新臺幣約201萬元及籌碼2200多萬，相關人等依賭博罪移送偵辦。

新竹市警察局表示，因應第2020總統、副總統及立法委員大選，為防制選舉賭盤影響選風，警方將致力剷除可能做為選舉賭盤簽注的任何管道，對於企圖經營選舉賭盤之不法分子，絕對會持續強力偵辦，警方呼籲民眾，切勿以身試法。