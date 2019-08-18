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德州撲克、百家樂、妞妞...　台南主題餐廰藏職業賭場

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▲台南市市警刑警大隊等單位，在中西區查獲一家主題餐廳，查獲涉嫌掛羊頭賣狗肉方式，在餐廳經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市市警刑警大隊等單位，在中西區查獲一家主題餐廳，查獲涉嫌掛羊頭賣狗肉方式，在餐廳經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局鑒於仁德區發生因賭博糾紛引起槍擊命案，市警刑警大隊等單位，8月18日凌晨進行強力掃蕩賭場，在中西區查獲一家主題餐廳，涉嫌以掛羊頭賣狗肉方式合法掩護非法，在餐廳內1、2樓經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場，帶回林姓負責人等55人偵辦。

據了解，台南市刑警大隊偵八隊，日前接獲線索，指出位於中西區民生路二段「Nine Luck餐廳」變相經營職業大賭場，立即展開偵辦，並發現該博弈餐廳為3樓建築，平日1、2樓供應中西餐及博奕遊戲，3樓則為倉庫兼員工休息室，變相經營職業大賭場，經警方派員佈線蒐證屬實，於18日凌晨1時許，見時機成熟，乃持搜索票，與二分局、三分局、五分局、刑大科偵隊、打毒隊、保安大隊特殊警力共同執行搜索。

▲台南市市警刑警大隊等單位，在中西區查獲一家主題餐廳，查獲涉嫌掛羊頭賣狗肉方式，在餐廳經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方共計查扣賭資新台幣127萬5200元、籌碼總面額11億3732萬9000元、各式賭具、監視器錄影主機1組、點鈔機1部、並將餐廳查獲賭場林姓負責人（42歲）、胡姓店長兼主持人（30歲）、現場兌換賭資籌碼現金工作人員邱嫌、王姓女荷官等工作人員共19人，在場辛姓賭客30人，其他在場人6人，共計帶回55人進行調查。

▲台南市市警刑警大隊等單位，在中西區查獲一家主題餐廳，查獲涉嫌掛羊頭賣狗肉方式，在餐廳經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市市警刑警大隊等單位，在中西區查獲一家主題餐廳，查獲涉嫌掛羊頭賣狗肉方式，在餐廳經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市市警刑警大隊等單位，在中西區查獲一家主題餐廳，查獲涉嫌掛羊頭賣狗肉方式，在餐廳經營德州撲克、百家樂、妞妞、21點之職業大賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警訊中賭場林姓負責人（42歲）、胡姓店長兼主持人（30歲）均供稱，賭場都交由胡姓店長處理；據了解賭場從2019年5月初開始經營，營運近4個月，營業額達3千600萬巷餘元。犯嫌分別依刑法意圖營利經營職業賭博罪嫌及公共場所賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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關鍵字：掛羊頭賣狗肉,主題餐廰,賭場

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