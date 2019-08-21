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台灣作家讓世界「聽」見！MIT文學登上國際有聲書舞台

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▲▼台灣作家讓世界「聽」見！台灣文學登上國際有聲書舞台（圖／聯經出版提供）

▲台灣作家讓世界「聽」見！台灣文學作品將登上國際有聲書舞台。（圖／聯經出版提供）

記者林育綾／台北報導

邁向數位化的出版時代，除了電子書，「有聲書」的銷量也在全球尤其英美上漲中。國際有聲書業者TrueLake（清湖集團）來台，與聯經出版、國際版權經紀公司安德魯納伯格聯合國際有限公司台灣代表處共同宣佈，台灣作家高陽、張貴興、懷觀等作品推出全球有聲版，讓專作家的作品登上世界舞台，被國際「聽」見，未來也將持續開發更多作家及作品，包括紀大偉、白先勇等作品也在洽談中。

清湖集團今年開始投入台灣優質文學作品的有聲研發，並經由安德魯納柏格聯合國際有限公司台灣代表處簽下已故歷史小說家高陽、新銳奇幻愛情小說家懷觀、榮獲多座文學獎項小說家張貴興的有聲書版權，再由清湖的編輯團隊，根據每本著作的書寫特色，決定有聲出版品形式。目前將於今年製作完成的有：高陽《胡雪巖全傳》、懷觀作品廣播劇《劍魂如初》、張貴興有聲版小說《野豬渡河》，並投入全球推廣運營。

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聯經出版總經理陳芝宇表示，將好作品推向國際、創造新的機會，始終是出版社努力的方向，而過往大家關注的數位出版偏重電子書，不過有聲書也值得重視，「好看的故事也可以很好聽。」

安德魯納伯格聯合國際有限公司台灣代表處總經理許沛玹表示，在英美書市，有越來越多讀者青睞購買有聲書，銷售量持續成長，因此與聯經攜手，瞄準全球成長快速的有聲書市場，並與有專業編輯錄音員團隊、強大音訊平台和全球銷售網的清湖集團合作，讓全球讀者都能藉由有聲書認識台灣作家的優質作品。

TrueLake清湖集團是在香港、北京、美國皆設有分公司的國際有聲書業者，他們認為台灣文學具備很鮮明的區域特質，與有聲作品的發展尚有差距，因此希望將優秀作品通過多種有聲演繹的方式，進行全球推廣。

目前該集團的合作通路，包括Google與Apple的線上平台，也覆蓋了全球數萬所圖書館、學校和其他機構。2019年下半年，將全面啟動與新增合作夥伴的聯合行銷業務。基於全球化的音訊IP內容平台發展，計畫未來3年實現3萬小時精品作品總量，希望在為聽眾提供更多優質有聲作品的同時，為原著提供更多的「聲音」表現形式，實現「讀者＋聽眾」相結合的全球化推廣。

此次三方合作下，已將推廣台灣作家及優質作品，作為核心的發展重點，期望能將更多的台灣作品，呈現給全球的華語受眾。未來也將持續開發更多作家及作品，包括紀大偉、白先勇等作品也在洽談中。

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關鍵字：有聲書,聯經出版,清湖集團,高陽,張貴興,懷觀,台灣作家

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