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熊本熊漫畫自傳中文版發行！8/3親自來台萌會粉絲、為自己第一本書站台

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▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）
▲熊本熊部長本尊8月3日將親自來台會粉絲！（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

日本超人氣吉祥物「熊本熊」近日在台灣推出中文版自傳漫畫《熊本熊》，日媒也大幅報導自傳在台上市的消息，而為了宣傳自己第一本書，熊本熊部長也將在8月3日親自來台，舉行讀者見面會、萌會粉絲。日本小學館出版還特地將該書列入「偉人傳記」系列，是由於牠的存在持續撫慰熊本地震災民的心靈，更封牠為「振興日本地區與災後重建的劃時代領袖」。

▲▼熊本熊漫畫自傳中文版發行！8/8親自來台萌會粉絲、為自己第一本書站台（圖／聯經出版提辜）
▲熊本熊漫畫自傳中文版發行！牠也將來台辦讀者見面會。（圖／聯經出版提供）

《熊本熊》自傳漫畫由日本小學館出版，中文版由聯經出版引進。而在日本，該書甚至與織田信長、海倫凱勒、手塚治虫等人，同樣納入小學館漫畫的「偉人傳記」系列裡，許多人好奇原因，是由於這部漫畫呈現熊本熊的與眾不同，牠從一個活潑可愛的吉祥物，成為熊本地震創傷中重建的旗手，牠的存在持續撫慰地震災民的心靈，為吉祥物賦予新的定義，因此小學館特別將熊本熊封為「振興日本地區與災後重建的劃時代領袖」。

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《熊本熊》漫畫提到，牠是3月12日出生的小男孩，個性頑皮又極具好奇心，擔任熊本縣的營業部長暨幸福部長，在多年努力全方位經營下，成為最受歡迎的親善大使。

2016年，熊本縣遭遇震度7的史上嚴重強震，災後也曾疑惑，熊本熊該不該在災民面前呈現歡樂一面？但事實證明熊本熊所到之處，就能為人打氣，於是牠積極走到第一線鼓勵災民，還整整花了兩年，走遍全日本都道府縣，感謝各界幫助並傳達熊本縣回復活力的現況。

▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）
▲熊本熊所到之處就能為人打氣。（圖／ETtoday資料照）

▲▼熊本熊。（圖／翻攝自くまモン官方推特）
▲熊本熊的貢獻已成為小英雄一般的存在。（圖／翻攝自くまモン官方推特）

加上熊本熊成功躍上國際，透過動畫、週邊商品與各種活動，為災後受創的熊本縣帶來新的發展能量，牠的貢獻已然成為小英雄一般的存在。這部漫畫自傳讓人瞭解熊本熊的可愛及努力，也讓孩子學習體諒他人、擁有敢於實踐的勇氣。

《熊本熊》漫畫在台上市後，獲許多媒體、讀者與粉絲們關注，包括日本讀賣新聞、熊本日日新聞等媒體也跨海報導。聯經出版也特別邀請熊本熊部長本尊，親自來台舉辦讀者見面會，8月3日下午15:00在台北捷運中山地下街、誠品書店R79舉行，當日讀者現場購書除了有限定版禮物，憑書還可加蓋熊本熊限定版戳章。

熊本熊來台見面會
活動時間：8/3（六）15:00-15:30
活動地點：誠品R79（中山地下書街 捷運第二廣場）
活動入場訊息：無需報名，14：30起入場。

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關鍵字：熊本熊,聯經出版,熊本熊自傳,吉祥物

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