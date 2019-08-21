韓國瑜自爆座車被裝追蹤器　柯文哲：媒體就盯緊緊哪需要裝GPS

記者陳家祥／台北報導
高雄市長韓國瑜自爆車子被裝追蹤器，批國家機器動得太厲害，引發各界熱議。對此，台北市長柯文哲說，其實韓市長哪裡需要裝GPS？SNG就幾十台了，我看他在高雄差不多也是這樣，「其實台灣媒體…，不用到國家機器，台灣媒體我們就受不了了，媒體就把你盯緊緊的。」
▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）
媒體追問，是否也會把公務車送保養廠檢查？柯文哲笑說，「我就是那種大家都覺得裝也沒有用的人，很無趣」，接著還提醒媒體，他是坐公車上班。
記者陳家祥／台北報導
高雄市長韓國瑜自爆車子被裝追蹤器，批國家機器動得太厲害，引發各界熱議。對此，台北市長柯文哲說，其實韓市長哪裡需要裝GPS？SNG就幾十台了，我看他在高雄差不多也是這樣，「其實台灣媒體…，不用到國家機器，台灣媒體我們就受不了了，媒體就把你盯緊緊的。」
▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）
媒體追問，是否也會把公務車送保養廠檢查？柯文哲笑說，「我就是那種大家都覺得裝也沒有用的人，很無趣」，接著還提醒媒體，他是坐公車上班。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..