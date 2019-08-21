韓國瑜搭高鐵北上不再回應追蹤器　「聲明過了」快閃

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

台北市美國商會21日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講，演講題目是「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」。根據規劃，這場演講在台北晶華酒店舉行。韓國瑜一早9點多現身高鐵左營站，面對媒體提問有關追蹤器相關問題，韓國瑜都無正面回應問題。



▲韓國瑜一早搭車北上。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜面對「追蹤器」相關問題並無回應。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜21日唯一公開行程就是前往台北演講，一早現身高鐵左營站準備北上，這也是他自爆車子被裝追蹤器後首次公開露面，但媒體持續追問追蹤器相關問題，或是潘恒旭局長也表示被跟監等問題，韓國瑜都以「謝謝，不採訪了」來回應，只有是否針對被裝追蹤器來提吿，韓國瑜只說「聲明過了」。

韓國瑜指控車子被裝追蹤器後，本人就沒有再回應，只有透過新聞局回應「從頭到尾沒有說要提告，會全面警戒、清查並防範」。他今天應台北市美國商會邀前往台北演講，全程以中文方式進行，演講將有1小時，演講前10分鐘開放媒體採訪，之後40分鐘是閉門演說與提問時間，會後將安排韓國瑜接受媒體聯訪，結束後會與誰會面，韓國瑜也沒有回答，僅說「謝謝」。