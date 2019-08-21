「生鏽鐵菸盒」當傳家寶　她曝背後驚人故事：沒有它就沒有我們

▲原PO家族中的傳家寶是一個不起眼的鐵菸盒。（圖／翻攝自Twitter／@mugi80190880）



實習記者賴韻如／綜合報導

傳家之寶是家庭中世代相傳的珍寶，代表著某種歷代傳承的作風、精神或傳統。然而，日前一名來自日本的網友就分享了自己家族中的傳家之寶，竟然只是一塊已經生鏽，且看起來非常不起眼的「鐵菸盒」，讓不少人紛紛好奇這背後的故事。

網友「@mugi80190880」於本(8)月6日在Twitter中PO出一系列「鐵菸盒」的照片，從照片中可以看到，這個鐵菸盒是棕色的，隱約看得出微微的生鏽外皮，它的表面雕刻著些許花紋，內層的部分則是一邊各有一條黃色的固定繩，而最吸引人目光的，終究還是菸盒左下角那個明顯的孔洞。

原PO寫道，「這個是我祖父從前隨時放在左邊胸口前的鐵菸盒。祖父年輕時是負責日本軍隊的最前線，當時一場激烈的槍戰中，有一顆子彈就這樣直直射向了他的左邊心臟位置，當時祖父心裡想著「死定了」的同時，這個鐵菸盒卻替他擋下了這顆致命子彈，也讓祖父逃過一場死劫。」

祖父在戰爭結束後回到家鄉，於隔年8月結婚，並生下了原PO的父親，如今，祖父已經過世了，原PO現在也已經為人母親，但這個意義重大的鐵菸盒卻一直被保留、傳承下來。原PO也表示，每當自己看到這個菸盒，就會想起這段偉大的故事，「如果沒有它，就不會有我，孩子們也不可能會在這裡，祖父以及每個下一代聯繫起來的生命就是這麼奇妙。」