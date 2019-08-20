迎東京奧運　文總再度進軍日本「Taiwan Plus」928上野開幕

▲文化總會副秘書長張鐵志介紹「Taiwan Plus2019台灣新感覺」內容。（圖／文化總會提供）

記者崔至雲／台北報導

中華文化總會看好明年東京奧運的國際宣傳力，9月28日至29日兩天將到東京上野公園舉辦「Taiwan Plus 2019台灣新感覺」活動，內容包含講座、市集、音樂。文化總會副秘書長張鐵志指出，這幾年「台灣」相關的活動在日本十分受歡迎，光是去年一整年，就有10場的台灣祭，吸引約5萬5000人進場觀賞，今年必須思考如何讓日本人耳目一新，願意一來再來。

張鐵志說明，很多外國朋友對台灣的印象可能就是美食，但其實台灣這幾年的文化產業非常蓬勃，無論是音樂、文創等等，此次活動便邀請了台灣近年十分受到關注的表演者，風格迥異且各具魅力，文總為這次的音樂演出命名為「Taiwan Beats」，與「相知音樂」合作，集結今年度參加日本各大音樂祭的獨立樂團，帶來八組表演團體。

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▲李厚慶指出，希望能讓日本看見台灣的文化實力，最重要的還是要交流，透過彼此共有卻又有點不一樣的東西去尋找共鳴。（圖／文化總會提供）

張鐵志也進一步指出，演出團隊包含，深耕客語歌曲，成員裡也有日本樂手的「生祥樂隊」、巧妙結合舞曲及放客風格的「宇宙人」、以細膩手法融合電子音樂及台灣80年代金曲「李英宏」及「9m88」、代表台灣原住民音樂的金曲獎得主「巴賴」、象徵台灣獨立音樂多樣化的「Tizzy Bac」、「DSPS」與「雷擎」，為日本帶來不一樣的Taiwan Beats。

如何抓住日本人的目光，文化總會副秘書長李厚慶補充，除了要讓他們看見台灣的文化實力，最重要的還是要交流，透過彼此共有卻又有點不一樣的東西去尋找共鳴。

▲文總再度進軍日本舉辦「Taiwan Plus」，9月28日將在上野開幕 。（圖／文化總會提供）

李厚慶舉例，這次活動的市集，文化總會便邀請長期深耕台日文化交流的株式會社朝寢坊屋策畫，找來旅宿「CITAN」與「台灣啤酒」合作，推出以台灣本地啤酒為主角的創意佐酒菜及餐點；2019年世界柑橘類果醬大賽年度雙金大獎得獎品牌「好食光Kaya Jam」，與東京知名咖啡店「東向島珈琲店」協力開發甜點及舉辦工作坊；東京蔵前的Nui. HOSTEL & BAR LOUNGEN限定推出精選自台灣的咖啡、巧克力、以及特色調酒，以及來自台南的「香蘭男子電棒燙」與日本潮流品牌「KAKUOZAN LARDER」詮釋台灣文化與創意兼具的聯名服飾商品。

至於活動倒數一個月，是否感受到巨大壓力？張鐵志笑說，今年是第二年的「Taiwan Plus」，去年初登場就在兩天內吸引了55,000人，這次當然壓力更大，必須思考如何讓日本人每一次都耳目一新，願意一來再來，因此這次除了市集和音樂，更延伸加入前期講座、串聯台日店家合作等元素，將台灣文化最前線的人事物帶到東京。

而要掌握台灣最前線的文化資訊，張鐵志推薦大家看文化總會出品的《Fountain新活水》雜誌，台灣的朋友可上博客來與讀冊訂閱，日本的朋友則可以前往代官山蔦屋書店購買。

