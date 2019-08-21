超過50人來領取　濟南教會成台人援港物資「集散地」

▲濟南教會主任牧師黃春生希望提供香港民眾人道援助。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／台北報導

香港「反送中」活動延燒之際，台北市的濟南教會成為各地提供香港民眾物資的中介站，在過去的5天內，有來自台灣各地，以及大陸地區的援助物資被寄送到這裡，包括防毒面具、冰袋等。教會主任牧師黃春生表示，教會提供香港民眾人道協助，也開放在台港人來領取物資。

黃春生在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，在「反送中」事件爆發後，就有和香港的教會的友人聯絡，了解當地民眾的需求，也在教會內部徵求物資，此外，香港的團體「邊城青年」也有和他們合作，協助把關來領取物資的在台港人。

請繼續往下閱讀...

▲台北市濟南教會收到援助香港「反送中」民眾的物資。（圖／記者馬叔安攝）

在台灣基督長老教會濟南教會大門口，堆放著各地送來的物資，包括防毒面具、冰袋和護目鏡等。黃春生表示，這些物資都會在近日被寄送到香港，「我們的物資寄過去，大部分都是寄教會。」

他強調，教會本身不募款，希望提供的是人道、非暴力的協助，「曾有人想要捐贈強力彈弓，但我們拒絕了。」他說，現在香港的民眾目前已沒有安全帽的需求，因此教會內的物資以防毒面具為主，此外，教會也有提供在台灣的香港民眾心理諮商的服務。

▲民眾捐贈的防毒面具。（圖／記者馬叔安攝）

在現場協助整理物資的教會青年柯啟安表示，最初在6月份，就有民眾寄東西到教會來，而直到5天前，才陸續有大量的物資送來，捐贈者都是台灣各地的民眾，教會也開放在台灣的香港人來免費拿物資，5天下來，已經有超過50人來領取。