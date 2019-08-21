▲中市前教局主任索賄還謊稱「我們公務人員有這個規矩」，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）



記者吳銘峯／台北報導

台中市政府教育局學生事務室前主任林宜宏，因握有保薦軍訓教官晉升大權，2017年4月底以各種名義，向10名有晉升資格候選人教官索賄，動不動就對當事人說「我們公務人員有這個規矩」，需索無度。一審將他判刑6年，二審改判3年4月、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，林宜宏於2017年辦理教育部軍訓教官晉升校級各階職務推薦、遴選，握有最後決定的主導權，但他竟抓住機會索賄，需索無度。他曾約見邱姓中校督學，表明邱男資格符合，並以手指比出「2」，說選舉到了需要一些經費，索賄20萬元，但邱男婉拒。

當年4月底，他又單獨約見吳姓少校教官，問有無意願升中校，需要做點功德，現金就放水果禮盒，而他個人只要茶葉禮盒就好；吳男交出5萬元現金水果禮盒，還買了1500元茶葉禮盒交給林男。但林男還不滿足，開口要求再捐2桌共10萬元，遭吳男拒絕。

林男之後又約見黃姓少校教官，直接要求茶葉禮盒及贊助經費20萬元，黃男依約提供20萬元及禮盒，但林男竟又開口追加2桌10萬元，黃男覺得不合理而拒絕。案經台中市政府政風處調查屬實，移送檢方偵辦，林男遭法辦時，坦承索賄，自白犯罪。檢方依照《貪污治罪條例》提起公訴。

一審將林男判刑6年、褫奪公權5年，並追繳沒收犯罪所得25萬元。二審改判林男有期徒刑3年4月，褫奪公權4年，並追繳沒收犯罪所得。案經上訴第三審，最高法院21日駁回上訴，全案定讞。