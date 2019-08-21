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影／吐魯番博物館推與「3000年古屍」同眠　民眾忐忑：期待關燈

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記者馬叔安／綜合報導

新疆的吐魯番博物館近日推出「與千年古屍同眠」活動，讓體驗者在古屍廳搭起帳篷，與乾屍、巨犀和恐龍化石相伴而眠。有參與的民眾表示，自己剛開始時有點忐忑，「但我也會期待一會關了燈是什麼樣子。」博物館副館長鄧永紅表示，這個活動是為了讓民眾感受文物帶來的刺激。

▲吐魯番博物館推出「與千年古屍共眠」活動。（圖／翻攝自微博／梨視頻）

▲吐魯番博物館推出「與千年古屍同眠」活動。（圖／翻攝自微博／梨視頻）

在曝光的畫面中可以看到，參加者的帳篷就搭在博物館展覽廳的文物旁，其中一個展示的櫃子中，陳列著兩具3000年的乾屍，屍身依舊保留完整，旁邊還有各種巨大的古生物骨骼化石。

烏魯木齊遊客夏依丹.玉素甫表示，這是一個非常不一樣的體驗，在博物館度過一晚，「就是感覺如果真的有這樣一個博物館，去繼承、傳承這個文化，我覺得就很開心。」

▲吐魯番博物館推出「與千年古屍共眠」活動。（圖／翻攝自微博／梨視頻）

▲民眾們在博物館中搭的帳篷。（圖／翻攝自微博／梨視頻）

同樣來自烏魯木齊的遊客趙宇飛則說，剛開始心裡也是特別忐忑，但也很期待關燈後的樣子，想挑戰一下自己沒有感受過的感覺。

根據維基百科，吐魯番博物館位於新疆維吾爾自治區吐魯番市，於1989年建成，佔地面積5000平方公尺，內有陳列展廳4個，於2017年被中國博物館協會評為第三批大陸國家一級博物館。

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